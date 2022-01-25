Погода в Липецке

23 минуты назад

В Липецкой области до -11

136
#похолодание
1
В Липецкой области до -11
В ближайшие трое суток с приближением к Липецкой области циклона с Атлантики временами ожидается небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 26 января – 9-11 градусов мороза, что около нормы, 27 января – 11-13 градусов мороза, что на 1-3 градуса ниже норм, 28 января – 8-9 градусов мороза, что на 1-3 градуса вше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 января в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный, 4-9 м/сек. Температура ночью - от 9 до 14 градусов мороза, днем она составит от -6 до -11 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха ночью составит от -12 до -14 градусов, днем будет от -9 до -11 градусов.

День 26 января стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году – 31 градус мороза. 

136
#похолодание
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области стихнет ветер и похолодает до -12
#мороз
5
В Липецкой области стихнет ветер и похолодает до -12

вчера, 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшой снег пройдет лишь местами, днем до -8
#погода
12
В Липецкой области небольшой снег пройдет лишь местами, днем до -8

23.01.2022 18:00

Погода в Липецке
В Липецкой области днем до -8
#снегопад
16
В Липецкой области днем до -8

22.01.2022 16:55

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшой снег и до -6
#снегопад
4
В Липецкой области небольшой снег и до -6

21.01.2022 17:00

Погода в Липецке
Спасатели предупреждают о сильном снеге и метели
#метель
10
Спасатели предупреждают о сильном снеге и метели

20.01.2022 19:34

Погода в Липецке
Атлантический циклон принесет в Липецкую область метель и потепление до -6
#снегопад
8
Атлантический циклон принесет в Липецкую область метель и потепление до -6

20.01.2022 17:00

Погода в Липецке