В Липецкой области до -11

В ближайшие трое суток с приближением к Липецкой области циклона с Атлантики временами ожидается небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 26 января – 9-11 градусов мороза, что около нормы, 27 января – 11-13 градусов мороза, что на 1-3 градуса ниже норм, 28 января – 8-9 градусов мороза, что на 1-3 градуса вше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 января в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный, 4-9 м/сек. Температура ночью - от 9 до 14 градусов мороза, днем она составит от -6 до -11 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха ночью составит от -12 до -14 градусов, днем будет от -9 до -11 градусов.



День 26 января стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году – 31 градус мороза.



