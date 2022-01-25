Общество

45 минут назад

Алиментщик из Усманского района задолжал 4-летнему ребёнку 300 000 рублей

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#приставы #дети #алименты
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Алиментщик из Усманского района задолжал 4-летнему ребёнку 300 000 рублей

За неуплату алиментов на содержание ребенка мужчине назначили 30 часов обязательных работ.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, в Усманском районе мужчина длительное время не перечислял деньги на содержание своего 4-летнего ребенка и накопил долг в размере 300 тысяч рублей.

Судебным приставом был составлен протокол о привлечении должника к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением, на содержание несовершеннолетних детей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства».

В результате суд назначил должнику наказание в виде 30 часов обязательных работ. Теперь в свободное от основной работы, службы или учебы время мужчине совершенно бесплатно трудиться на общественно полезной работе.
199
#приставы #дети #алименты
1

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