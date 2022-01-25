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В России вступило в силу постановление о сокращении карантина по COVID-19 с 14 до 7 дней
Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина из-за коронавируса с 14 до 7 дней вступило в силу.
Премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявил, что постановление Роспотребнадзора о сокращении с 14 до 7 дней карантина по COVID-19 зарегистрировано в Министерстве юстиции и вступило в силу, - сообщается в трансляции заседания на YouTube.
По его словам, ситуация с COVID-19 сейчас очень непростая. Он призвал губернаторов обеспечить строгий контроль за соблюдением мер предосторожности и резерв лекарств в медицинских организациях, - пишет "Российская газета".
"Надо действовать на опережение, следить, чтобы помощь гражданам оказывалась на должном уровне. И важным вопросом, конечно, остается вакцинация. Только так можно противостоять распространению коронавируса", - резюмировал Мишустин.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что сокращение в стране сроков карантина по COVID-19 до семи дней является обоснованным. По его словам, омикрон-штамм более контагиозный, кроме того, обладает более коротким инкубационным периодом, - передает Lenta.ru.
В свою очередь, врач-вирусолог Евгений Тимаков объяснил, что сокращение срока карантина с 14 до 7 дней касается лишь тех, кто контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией, больные COVID-19 должны соблюдать его до выздоровления.
18 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сроки карантина для больных коронавирусом сокращаются с 14 до 7 дней. Она уточнила, что подходы к карантину и лабораторному исследованию жителей оптимизируются, как и в других странах.
По его словам, ситуация с COVID-19 сейчас очень непростая. Он призвал губернаторов обеспечить строгий контроль за соблюдением мер предосторожности и резерв лекарств в медицинских организациях, - пишет "Российская газета".
"Надо действовать на опережение, следить, чтобы помощь гражданам оказывалась на должном уровне. И важным вопросом, конечно, остается вакцинация. Только так можно противостоять распространению коронавируса", - резюмировал Мишустин.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что сокращение в стране сроков карантина по COVID-19 до семи дней является обоснованным. По его словам, омикрон-штамм более контагиозный, кроме того, обладает более коротким инкубационным периодом, - передает Lenta.ru.
В свою очередь, врач-вирусолог Евгений Тимаков объяснил, что сокращение срока карантина с 14 до 7 дней касается лишь тех, кто контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией, больные COVID-19 должны соблюдать его до выздоровления.
18 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сроки карантина для больных коронавирусом сокращаются с 14 до 7 дней. Она уточнила, что подходы к карантину и лабораторному исследованию жителей оптимизируются, как и в других странах.