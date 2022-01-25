Общество
19 минут назад
К 30-летию подвига начальника Липецкого авиацентра приурочили флешмоб
В этом году исполняется 30 лет подвигу Суламбека Осканова.
В феврале будет отмечаться 30-летие подвига начальника Липецкого авиацентра генерала Суламбека Осканова. Напомним, 7 февраля 1992 года неподалеку от станции Хворостянка Добринского района разбился самолет МиГ- 29, который пилотировал начальник Липецкого авиацентра генерал Суламбек Осканов.
Во время полета у самолета отказало навигационное оборудование, в результате чего в условиях плохой видимости пилотом была потеряна пространственная ориентировка. Решение не катапультироваться, а уводить машину от жилых домов, для генерал-майора оказалось смертельным.
Указом президента России от 11 апреля 1992 за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, генерал-майору авиации Суламбеку Осканову посмертно было присвоено звание Героя России.
Министерство культуры Республики Ингушетия запустило республиканский онлайн-флэшмоб «Читаем про Суламбека Осканова». Как сообщает пресс-служба министерства, для того чтобы принять участие во флешмобе, участникам необходимо выложить видеоматериал на свой аккаунт, где они читают стихотворения, посвященные Герою России Суламбеку Осканову с указанием хештегов: #СуламбекОсканов, #читаемпроСуламбекаОсканова
В Липецкой области на месте гибели летчика в селе Казельки Добринского района был возведен обелиск, в местной школе открыт музей, посвященный памяти генерала Осканова. Сейчас монумент реконструируют.
Фото - mincultri.ru
Во время полета у самолета отказало навигационное оборудование, в результате чего в условиях плохой видимости пилотом была потеряна пространственная ориентировка. Решение не катапультироваться, а уводить машину от жилых домов, для генерал-майора оказалось смертельным.
Указом президента России от 11 апреля 1992 за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, генерал-майору авиации Суламбеку Осканову посмертно было присвоено звание Героя России.
Министерство культуры Республики Ингушетия запустило республиканский онлайн-флэшмоб «Читаем про Суламбека Осканова». Как сообщает пресс-служба министерства, для того чтобы принять участие во флешмобе, участникам необходимо выложить видеоматериал на свой аккаунт, где они читают стихотворения, посвященные Герою России Суламбеку Осканову с указанием хештегов: #СуламбекОсканов, #читаемпроСуламбекаОсканова
В Липецкой области на месте гибели летчика в селе Казельки Добринского района был возведен обелиск, в местной школе открыт музей, посвященный памяти генерала Осканова. Сейчас монумент реконструируют.
Фото - mincultri.ru