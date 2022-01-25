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19 минут назад

К 30-летию подвига начальника Липецкого авиацентра приурочили флешмоб

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#Липецкий авиацентр
К 30-летию подвига начальника Липецкого авиацентра приурочили флешмоб

В этом году исполняется 30 лет подвигу Суламбека Осканова.

В феврале будет отмечаться 30-летие подвига начальника Липецкого авиацентра генерала Суламбека Осканова. Напомним, 7 февраля 1992 года неподалеку от станции Хворостянка Добринского района разбился самолет МиГ- 29, который пилотировал начальник Липецкого авиацентра генерал Суламбек Осканов.

Во время полета у самолета отказало навигационное оборудование, в результате чего в условиях плохой видимости пилотом была потеряна пространственная ориентировка. Решение не катапультироваться, а уводить машину от жилых домов, для генерал-майора оказалось смертельным.

Указом президента России от 11 апреля 1992 за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, генерал-майору авиации Суламбеку Осканову посмертно было присвоено звание Героя России.

Министерство культуры Республики Ингушетия запустило республиканский онлайн-флэшмоб «Читаем про Суламбека Осканова». Как сообщает пресс-служба министерства, для того чтобы принять участие во флешмобе, участникам необходимо выложить видеоматериал на свой аккаунт, где они читают стихотворения, посвященные Герою России Суламбеку Осканову с указанием хештегов: #СуламбекОсканов, #читаемпроСуламбекаОсканова

В Липецкой области на месте гибели летчика в селе Казельки Добринского района был возведен обелиск, в местной школе открыт музей, посвященный памяти генерала Осканова. Сейчас монумент реконструируют.

Фото - mincultri.ru
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#Липецкий авиацентр

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