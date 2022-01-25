В Южном военном округе началась проверка боеготовности

Российская армия на фоне обострения ситуации вокруг Украины начала очередные учения, они проходят в Южном военном округе с участием Черноморского флота и Каспийской флотилии. Одновременно продолжается переброска сил в Белоруссию.





"Воинские части ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения. По плану проверки ряд соединений и воинских частей приступил к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач", - сообщил он.



Отмечается, что соединениям и воинским частям ЮВО предстоит отработать широкий спектр мероприятий по организации всестороннего обеспечения и выполнить задачи по предназначению в составе тактических групп в ходе учений с проведением боевых стрельб.



Целью проверки является оценка способности командиров соединений и батальонных тактических групп организовать межвидовое взаимодействие а также управление приданными подразделениями различных родов войск.



"В едином замысле оперативной обстановки выполнят задачи соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии", - привела пресс-служба слова Дворникова.



Российские вооруженные силы в последний месяц провели серию учений, в том числе в приграничных с Украиной регионах. Маневры проходят на фоне роста напряженности в отношениях России и НАТО и сообщений о возможном вторжении России на Украину. Так, 11 января начались российские учения в Смоленской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях. В них участвуют около 3 тыс. военнослужащих и 300 единиц военной техники, включая боевые машины пехоты БМП-2 и танки Т-72Б3, - передает



Для проведения крупных учений совместно с белорусскими военными в Белоруссию перебрасывается личный состав и военная техника из Восточного военного округа. Учения носят название «Союзная решимость». На первом их этапе, до 9 февраля, планируются передислокация и создание группировок войск на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности дежурных сил ПВО. На втором этапе, с 10 по 20 февраля, войска приступят к действиям на полигонах.



В учениях задействован и флот. На Балтике в них принимают участие 20 кораблей, накануне они вышли из пунктов постоянного базирования. Начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев рассказал, что командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников начал проверку боевой готовности подчиненных соединений и воинских частей, задействованы более 6 тысяч военнослужащих, - передает РИА Новости "Воинские части ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения. По плану проверки ряд соединений и воинских частей приступил к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач", - сообщил он.Отмечается, что соединениям и воинским частям ЮВО предстоит отработать широкий спектр мероприятий по организации всестороннего обеспечения и выполнить задачи по предназначению в составе тактических групп в ходе учений с проведением боевых стрельб.Целью проверки является оценка способности командиров соединений и батальонных тактических групп организовать межвидовое взаимодействие а также управление приданными подразделениями различных родов войск."В едином замысле оперативной обстановки выполнят задачи соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии", - привела пресс-служба слова Дворникова.Российские вооруженные силы в последний месяц провели серию учений, в том числе в приграничных с Украиной регионах. Маневры проходят на фоне роста напряженности в отношениях России и НАТО и сообщений о возможном вторжении России на Украину. Так, 11 января начались российские учения в Смоленской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях. В них участвуют около 3 тыс. военнослужащих и 300 единиц военной техники, включая боевые машины пехоты БМП-2 и танки Т-72Б3, - передает РБК Для проведения крупных учений совместно с белорусскими военными в Белоруссию перебрасывается личный состав и военная техника из Восточного военного округа. Учения носят название «Союзная решимость». На первом их этапе, до 9 февраля, планируются передислокация и создание группировок войск на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности дежурных сил ПВО. На втором этапе, с 10 по 20 февраля, войска приступят к действиям на полигонах.В учениях задействован и флот. На Балтике в них принимают участие 20 кораблей, накануне они вышли из пунктов постоянного базирования.