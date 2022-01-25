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Минфин выступил против запрета криптовалют в России

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#криптовалюта #запрет

В Минфине полагают, что не запрет, а регулирование рынка криптовалют позволит защитить права граждан.

Минфин России выступает за регулирование, а не запрет криптовалют, подготовил соответствующую концепцию и ждет позицию правительства по данному вопросу, - рассказал глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков в ходе конференции "Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить".

"Министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка. У нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина, и сейчас ее направили в аппарат правительства. Пока решения по этой концепции у нас нет, официальной позиции правительство не было, но тем не менее направление нашей деятельности вот такое", - отметил Чебесков.

По его словам, не запрет, а регулирование рынка криптовалют позволит защитить права граждан, - передает ТАСС.

"Первое, что нужно сделать, - защищать интересы наших граждан, потребителей этих услуг, тех, кто покупает эти активы или использует криптовалюту в каких-то других технологических решениях. В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит как раз обеспечивать ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан", - сказал он.

21 января ЦБ РФ опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Банк России предлагает вести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории РФ, установить ответственность за нарушение запрета.

Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя инициативу ЦБ заявил, что запрет криптовалюты в России приведет к оттоку из России IT-специалистов и уничтожению ряда отраслей высокотехнологичной экономики, - пишут "Ведомости".

"Соседи России, от Украины до Узбекистана, вслед за развитыми странами принимают прогрессивные законы в сфере блокчейна. Эти государства не хотят остаться на обочине технологического и экономического прогресса", - написал бизнесмен.
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#криптовалюта #запрет

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