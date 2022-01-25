Общество
сегодня, 16:03
«Современные технологии приходят в села, а элементарный автобус оказался недоступен»
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Жители сел терпят неудобства из-за сокращения транспортного сообщения.
В конце 2021 года GOROD48 сообщал о том, что перевозчики оставили жителей пяти сел Усманского района без автобуса. Это произошло потому, что в середине 2021 года было снято государственное регулирование тарифов на перевозки по 21 междугородному маршруту в границах Липецкой области. Тарифы на маршрутах перевозчики устанавливают самостоятельно с учетом окупаемости. Расходы на обслуживание покрываются только доходами, полученными от перевозки пассажиров. Маршруты выставляли на аукционы, но перевозчиков они не заинтересовали. Причина — нестабильный и низкий пассажиропоток. Например, на автобус № 574 «Липецк – Савицкое» продавали от одного до четырех билетов на рейс.
Но местных жителей экономика пассажирских перевозок мало интересует: они сетуют на то, что ситуация никак не меняется.
- Жители сел Воробьевка, Ворон-Лозовка, Трухачевка, Курино, Манино, Подгорное, Излегоще, Савицкое по-прежнему остаются без прямого транспортного сообщения с областным центром. Автобус ходил даже в 90-е. Жители просят восстановить транспортное сообщение хотя бы в пятницу-субботу-воскресенье. Также необходимо проинформировать жителей либо через местных глав, либо объявлениями на остановках о расписании автобуса, так как оно в последний год постоянно менялось, - считает жительница Усманского района Ирина Петросян. - Современные технологии приходят в села - интернет, сотовая связь, а элементарный автобус людям оказался недоступен.
В управлении дорог и транспорта Липецкой области GOROD48 признали, что проблема имеет место: у перевозчиков нет интереса к маршруту, а у региона - денег на его обслуживание. Тендер на обслуживание маршрута №574 объявили уже в пятый раз.
- К сожалению, проблема с транспортным сообщением по межмуниципальному маршруту междугороднего сообщения № 574 «Липецк – Савицкое», на котором изменен вид регулярных перевозок с «регулярные перевозки по регулируемым тарифам» на «регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам», действительно до настоящего времени не решена. Решение ее сдерживается тем, что перевозчики, потенциально заинтересованные в обслуживании маршрута, на данный момент отсутствуют: управление дорог и транспорта Липецкой области в 2021 году четырежды проводило открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту № 574, и каждый раз конкурс признавался несостоявшимся по причине отсутствия конкурсных заявок от перевозчиков. 14января на официальном сайте управления размещено очередное извещение о проведении открытого конкурса по маршруту. Срок подачи конкурсных заявок – 3 февраля, - сообщили в региональном управлении дорог и транспорта. - Организация по маршруту № 574 регулярных перевозок по регулируемым тарифам на сегодняшний день невозможна в связи с отсутствием в областном бюджете необходимых для этого объемов финансирования.
Усманским пассажирам предлагают варианты транспортного сообщения с пересадками. Сейчас добраться до сел Воробьевка и Ворон-Лозовка Хлевенского района можно с одной пересадкой в районном центре Хлевное следующим образом:
Из Липецка:
- по пятницам - с пересадкой на автостанции «Хлевное» с межрегионального маршрута «Липецк - Воронеж» либо с межмуниципального маршрута № 636 «Липецк - Тербуны» отправлением от автовокзала «Липецк» соответственно в 11:20 и 11:45 на муниципальный маршрут № 3 «Хлевное – Круглянка», отправляющийся от автостанции «Хлевное» в 13:00;
- по субботам и воскресеньям - с пересадкой на автостанции «Хлевное» с межрегионального маршрута «Липецк - Воронеж» отправлением от автовокзала «Липецк» в 9:50 на муниципальный маршрут № 3 «Хлевное – Круглянка», отправляющийся от автостанции «Хлевное» в 11:45.
До ремонта участка автодороги федерального значения, пролегающей в объезд села Боринское, до сел также можно было добраться в будние дни с пересадкой на автостанции «Хлевное» (либо на остановочном пункте «Хлевное (перекресток)») с межмуниципального маршрута № 636 «Липецк - Тербуны» отправлением от автовокзала «Липецк» в 16:05 на муниципальный маршрут № 3 «Хлевное – Круглянка», отправляющийся от автостанции «Хлевное» в 17:10.
- Сейчас автобус маршрута № 636 прибывает в Хлевное со значительным опозданием, в связи с чем в адрес администрации Хлевенского района направлено обращение с просьбой изменения времени отправления маршрута № 3 «Хлевное – Круглянка» от автостанции «Хлевное» с 17:10 на 17:25, - отметили в управлении транспорта.
Из сел Воробьевка и Ворон-Лозовка в город Липецк можно уехать:
- в будние дни - рейсами маршрута № 3 «Хлевное – Круглянка» отправлением из села Круглянка в 6:30 и 18:10 с пересадкой в автобусы межрегионального маршрута «Воронеж-Липецк», проходящие через с.Хлевное в 7:47 (пересадка на автостанции «Хлевное») и 19:30 (пересадка на остановочном пункте «Хлевное (перекресток)»);
- по субботам и воскресеньям рейсом маршрута № 3 «Хлевное – Круглянка» отправлением из села Круглянка в 12:35 с пересадкой на автостанции «Хлевное» в автобус межрегионального маршрута «Воронеж-Липецк» в 14:12.
Телефон для справок на автостанции «Хлевное»: (47477) 2-20-09, на автостанции «Липецк»: 004.
В ведомстве также отметили, что маршрут № 574 никогда не пролегал через села Трухачевка, Курино, Манино. Эти села находятся от ближайших остановочных пунктов маршрута, расположенных в селах Ворон-Лозовка и Подгорное, на расстоянии 4,5 км, 2,5 км и 4,8 км, соответственно.
Но местных жителей экономика пассажирских перевозок мало интересует: они сетуют на то, что ситуация никак не меняется.
- Жители сел Воробьевка, Ворон-Лозовка, Трухачевка, Курино, Манино, Подгорное, Излегоще, Савицкое по-прежнему остаются без прямого транспортного сообщения с областным центром. Автобус ходил даже в 90-е. Жители просят восстановить транспортное сообщение хотя бы в пятницу-субботу-воскресенье. Также необходимо проинформировать жителей либо через местных глав, либо объявлениями на остановках о расписании автобуса, так как оно в последний год постоянно менялось, - считает жительница Усманского района Ирина Петросян. - Современные технологии приходят в села - интернет, сотовая связь, а элементарный автобус людям оказался недоступен.
В управлении дорог и транспорта Липецкой области GOROD48 признали, что проблема имеет место: у перевозчиков нет интереса к маршруту, а у региона - денег на его обслуживание. Тендер на обслуживание маршрута №574 объявили уже в пятый раз.
- К сожалению, проблема с транспортным сообщением по межмуниципальному маршруту междугороднего сообщения № 574 «Липецк – Савицкое», на котором изменен вид регулярных перевозок с «регулярные перевозки по регулируемым тарифам» на «регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам», действительно до настоящего времени не решена. Решение ее сдерживается тем, что перевозчики, потенциально заинтересованные в обслуживании маршрута, на данный момент отсутствуют: управление дорог и транспорта Липецкой области в 2021 году четырежды проводило открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту № 574, и каждый раз конкурс признавался несостоявшимся по причине отсутствия конкурсных заявок от перевозчиков. 14января на официальном сайте управления размещено очередное извещение о проведении открытого конкурса по маршруту. Срок подачи конкурсных заявок – 3 февраля, - сообщили в региональном управлении дорог и транспорта. - Организация по маршруту № 574 регулярных перевозок по регулируемым тарифам на сегодняшний день невозможна в связи с отсутствием в областном бюджете необходимых для этого объемов финансирования.
Усманским пассажирам предлагают варианты транспортного сообщения с пересадками. Сейчас добраться до сел Воробьевка и Ворон-Лозовка Хлевенского района можно с одной пересадкой в районном центре Хлевное следующим образом:
Из Липецка:
- по пятницам - с пересадкой на автостанции «Хлевное» с межрегионального маршрута «Липецк - Воронеж» либо с межмуниципального маршрута № 636 «Липецк - Тербуны» отправлением от автовокзала «Липецк» соответственно в 11:20 и 11:45 на муниципальный маршрут № 3 «Хлевное – Круглянка», отправляющийся от автостанции «Хлевное» в 13:00;
- по субботам и воскресеньям - с пересадкой на автостанции «Хлевное» с межрегионального маршрута «Липецк - Воронеж» отправлением от автовокзала «Липецк» в 9:50 на муниципальный маршрут № 3 «Хлевное – Круглянка», отправляющийся от автостанции «Хлевное» в 11:45.
До ремонта участка автодороги федерального значения, пролегающей в объезд села Боринское, до сел также можно было добраться в будние дни с пересадкой на автостанции «Хлевное» (либо на остановочном пункте «Хлевное (перекресток)») с межмуниципального маршрута № 636 «Липецк - Тербуны» отправлением от автовокзала «Липецк» в 16:05 на муниципальный маршрут № 3 «Хлевное – Круглянка», отправляющийся от автостанции «Хлевное» в 17:10.
- Сейчас автобус маршрута № 636 прибывает в Хлевное со значительным опозданием, в связи с чем в адрес администрации Хлевенского района направлено обращение с просьбой изменения времени отправления маршрута № 3 «Хлевное – Круглянка» от автостанции «Хлевное» с 17:10 на 17:25, - отметили в управлении транспорта.
Из сел Воробьевка и Ворон-Лозовка в город Липецк можно уехать:
- в будние дни - рейсами маршрута № 3 «Хлевное – Круглянка» отправлением из села Круглянка в 6:30 и 18:10 с пересадкой в автобусы межрегионального маршрута «Воронеж-Липецк», проходящие через с.Хлевное в 7:47 (пересадка на автостанции «Хлевное») и 19:30 (пересадка на остановочном пункте «Хлевное (перекресток)»);
- по субботам и воскресеньям рейсом маршрута № 3 «Хлевное – Круглянка» отправлением из села Круглянка в 12:35 с пересадкой на автостанции «Хлевное» в автобус межрегионального маршрута «Воронеж-Липецк» в 14:12.
Телефон для справок на автостанции «Хлевное»: (47477) 2-20-09, на автостанции «Липецк»: 004.
В ведомстве также отметили, что маршрут № 574 никогда не пролегал через села Трухачевка, Курино, Манино. Эти села находятся от ближайших остановочных пунктов маршрута, расположенных в селах Ворон-Лозовка и Подгорное, на расстоянии 4,5 км, 2,5 км и 4,8 км, соответственно.
6 1236
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