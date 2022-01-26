Доброе утро, Липецк!

За эту ночь дорожная снегоуборочная техника должна была пройтись по всем районам города. В частности, был запланирован вывоз снега с улиц Филипченко, Баумана, Плеханова, Желябова, Первомайской, Советской, Фрунзе, Мичурина, проспекта Победы, площадей Театральной и Авиаторов. Также сотрудники управления должны были ночью наводить порядок в микрорайонах Европейский, Университетский, Елецкий, Сырский Рудник, ЛТЗ. На расширение местных проездов улиц Космонавтов, Депутатская, Индустриальная, проезда Колхозного и проспекта Победы направлял грейдеры.



В дневную смену специалисты планируют вывозить снег с проспекта Мира, улиц 3 Сентября,Студеновской, Гагарина, Зегеля, Тельмана, Зои Космодемьянской, Астраханской, Терешковой, Космонавтов, Кривенкова, Циолковского. Особое внимание уделят внутриквартальным проездам в районах Елецкий, Сокол, Студёнки, НЛМК, 28-й, 29-й, 30-й.



Липчан убедительно просят не оставлять личный автотранспорт вдоль проезжих частей, чтобы не мешать работе спецтехники.

