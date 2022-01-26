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Доброе утро, Липецк!
На календаре среда, 26 января. Сегодня в городе сохранится комфортная зимняя погода. 26 января Сокол празднует годовщину своего основания. В Липецке сегодня запускают «QR-код успеха». Семьи могут проверить, положены ли им пособия. Транспортники дали инструкцию, как правильно оформить возврат денег с карт старого образца. Жители Липецка могут высказать свое мнение о проекте строительства на улице Механизаторов. В городе начали действовать новые COVID-ные ограничения.
В Липецке 26 января облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. Температура днем будет от -9 до -11 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
День 26 января стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году – 31 градус мороза.
За эту ночь дорожная снегоуборочная техника должна была пройтись по всем районам города. В частности, был запланирован вывоз снега с улиц Филипченко, Баумана, Плеханова, Желябова, Первомайской, Советской, Фрунзе, Мичурина, проспекта Победы, площадей Театральной и Авиаторов. Также сотрудники управления должны были ночью наводить порядок в микрорайонах Европейский, Университетский, Елецкий, Сырский Рудник, ЛТЗ. На расширение местных проездов улиц Космонавтов, Депутатская, Индустриальная, проезда Колхозного и проспекта Победы направлял грейдеры.
В дневную смену специалисты планируют вывозить снег с проспекта Мира, улиц 3 Сентября,Студеновской, Гагарина, Зегеля, Тельмана, Зои Космодемьянской, Астраханской, Терешковой, Космонавтов, Кривенкова, Циолковского. Особое внимание уделят внутриквартальным проездам в районах Елецкий, Сокол, Студёнки, НЛМК, 28-й, 29-й, 30-й.
Липчан убедительно просят не оставлять личный автотранспорт вдоль проезжих частей, чтобы не мешать работе спецтехники.
Транспорт
Транспортники дали инструкцию, как правильно оформить возврат денег с карт старого образца.
Яркий старт
Артем желает всем доброго утра и хорошего настроения. Мы присоединяемся!
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День в нашей истории
26 января 1647 года был основан город-крепость Сокольск. Сегодня это район Липецка. В конце XVI-начале XVII века чуть выше по течению реки Воронеж от того места, где находится завод «Свободный сокол», возникло село Соколье. Оно было основано переселенцами из центра Русского государства, искавшими на окраине спасение от феодального гнета и удобных для ведения хозяйства угодий.
В документах село впервые упоминается в 1627-1628 годах. Вновь заселенные земли были пожалованы князьям Трубецким. В начале XVII века эти земли принадлежали князю Тимофею Трубецкому, передавшему их по наследству сыну Дмитрию. Впоследствии села Соколье, Ярлуково, Кузьминка, Ситово, заселенные крестьянами из Ряжского уезда Орловской губернии, а также Семеновская и Малеевская пустоши перешли к князю Алексею Трубецкому, заядлому охотнику.
В 1647 году Соколье отошло государю в связи со строительством Белгородской засечной черты (1635-1656), а крестьян Трубецкого записали в драгуны.
На берегу реки Воронеж, напротив устья Матыры, там, где сейчас улица Демьяна Бедного и ее окрестности, был основан город-крепость Сокольск. Он стал частью Белгородской засечной черты ‒ самой протяженной оборонительной полосы Русского государства XVII века. Крепость имела непосредственное отношение к строительству флота для второго Азовского похода Петра I.
Статус города Cокольск сохранял полтора столетия. В 1779 году стал селом Сокольским, которое вошло в состав вновь учрежденного Липецкого уезда Тамбовской губернии. Активно район стал развиваться после того, как в конце XIX века здесь началось строительство Сокольского металлургического завода с привлечением бельгийского капитала. С развитием завода началась и активная застройка района. На самой территории предприятия стояли бараки, где жили рабочие. Для бельгийских и русских специалистов построили дома, которые образовали три улицы: Верхняя, Нижняя и Средняя колонии. В 1959 году село Сокольское вошло в черту Липецка.
Не болей!
26 января в Липецке на бесплатную вакцинацию от COVID медики ждут в пять мобильных прививочных пунктах.
Новые высотки
Жители Липецка могут высказать свое мнение о проекте строительства на улице Механизаторов. Здесь планируют переформатировать часть индустриальное зоны. По адресу Механизаторов, 15а проектировщики предлагают построить два пятисекционных здания в 18-20 этажей с коммерческими помещениями на первом этаже. В этих многоэтажках смогут жить около 1 800 человек.
Свои замечания и предложения по проекту липчане могут до 11 февраля направлять в департамент градостроительства и архитектуры (Театральная, д.1, каб. 206) или на электронный адрес proekt@lipetskcity.ru, а также при личном посещении экспозиции.
COVID-ные ограничения
В Липецке посещение винных и табачных магазинов теперь возможно только по QR-кодам и справкам. Кроме того, снова запрещена работа кафе и ресторанов с 22:00 до 06:00.
Праздничные хлопоты
Вокруг еще сугробы, а в Липецке уже думают о первом весеннем празднике — 8 марта. Начался приём заявок на торговлю цветами. Предпринимателям предлагается 59 мест на 13 площадках. Цветами будут торговать с 6 по 8 марта. Более подробную информацию можно узнать в управлении потребительского рынка по адресу: ул.Советская, 1, кабинет № 4 (тел.23-96-44).
Нужна работа?
Снежная зима вскрыла дефицит кадров: липчан приглашают работать в коммунальной сфере.
Опрос студентов
Липчан приглашают принять участие в опросе студентов, который проводит платформа «Россия — страна возможностей». Что для вас наиболее важно в будущем работодателе? Кому в 2022 году легче добиться успеха — мужчинам или женщинам? Нужно ли работать во время учебы? Как технологии влияют на вашу жизнь? На все эти и другие вопросы можно ответить здесь.
Помощь малоимущим семьям
Управление социальной политики рассказало, на какую поддержку теперь могут рассчитывать семьи с низким доходом. А главное — как понять: положена вам выплата или нет.
QR-код успеха
26 января Централизованная библиотечная система Липецка запускает новый проект «QR-код успеха». Он станет площадкой для обмена опытом и интересными идеями молодых инициативных людей, готовых рассказывать о себе. Сегодня в 12:30 в Центральной городской библиотеке им.Есенина состоится встреча с Иваном Климовым, создателем группы «Открыватели — путешествия из Липецка». В 14:00 все желающие смогут прийти на встречу с писателем Андреем Новиковым в библиотечно-информационный центр «Рудничный». В модельной военно-исторической библиотеке им.Водопьянова в 13:00 в рамках клуба «Вектор на профессию» состоится диспут «Кем быть? Каким быть?». Разговор будет вести подполковник милиции в отставке Григорий Душкин, который возглавляет Совет ветеранов УМВД России по Липецкой области.
Вечер с Чарли
26 января в культурном пространстве «Библиотека» будут смотреть немое кино.
Кругом рептилоиды?!
Начнем этот день с легкого и познавательного чтения и узнаем, почему люди верят в абсурдные теории заговора.