В уборке города от снега мэрия делают ставку на чаты с участием жителей многоэтажек

Задача – создать чаты для 90% домов города.





Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета депутатам об очистке дворов от снега рассказал председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин.



В Липецке – 83 управляющие компании. Одновременно они могут вывести на работу до тысячи дворников и до 80 единиц своей и наемной техники. К началу зимы «управляшками» заготовлено 1200 тонн пескосолячной смеси для обработки дворов и пешеходных зон.



Евгений Лепекин сообщил, что мэрия располагает несколькими источниками обратной связи с горожанами, начиная с портала «Развиваем Липецкую область вместе» и страницы мэра в Instagram. На прошлой неделе департамент ЖКХ разработал чек-лист с критериями оценок управляющих компаний. Уже с этим новым документом проверены 1200 дворов города по чистоте входных групп в дома, очистке внутридомовых проездов, посыпке песком пешеходных дорожек, наличия у дворников специализированной формы с информацией об УК и телефонами их руководителей. По результатам семи прошедших снегопадов вопросы появились по 350 дворам. К этой пятнице они должны быть приведены в порядок. Иначе не заставят себя ждать штрафные санкции от Госжилинспекции.



– Мы выявили нарушения по уборке 280 многоквартирных домов в Липецке, в отношении десяти руководителей управляющих компаний возбудили административные дела, – вклинился в выступление председателя городского департамента ЖКХ заместитель руководителя ГЖИ Сергей Музалевских.



Штрафные санкции к нарушителям суровы: 300 тысяч рублей. Несколько таких штрафов – и «управляшку» можно закрывать.



Вчера в мэрии названы пять аутсайдеров по уборке своей территории: ГУК «Октябрьская», УК «Наш дом Липецк», «Липецкая УК», «Комфорт-Л» и «Парус».



– «Парус» уже исправился, «Октябрьская» тоже. «Комфорт-Л» и «Наш дом Липецк» остались проблемными. Есть вопросы к УК «Привокзальная» и УК «Слобода». Проблемными остаются Сокол, 19-й и 21-й микрорайоны. Лидерами по уборке дворов от снега является микрорайон «Елецкий», УК «Матырское», – сказал Евгений Лепекин.



Одним из критериев оценки работы УК Евгений Лепекин назвал чаты для жильцов многоквартирных домов. В 65% многоэтажек чаты уже есть. Задача мэрии – создать их в 90% МКД.



– В течение часа-двух с помощью чатов проблемы решаются. Эта форма обратной связи хорошо работает, – отметил Евгений Лепекин.



Слабым звеном председатель департамента ЖКХ назвал наличие информации об УК при входе в дом. Часто ее нет. Евгений Лепекин сообщил, что на следующей неделе во время новой общегородской проверки этому упущению будет уделено особое внимание. Также контролеры проследят за тем, есть ли у УК графики уборки от снега дворов и проездов к домам, которые вывешиваются на входах в подъезды:



– Такие графики решают проблемы. Горожане убирают машины из дворов на время уборки, если видят такие объявления.



Депутат Игорь Подзоров изумился большому количеству жалоб горожан на работу УК в ЕДС. По его словам, к утру диспетчеры собирают до 500 заявок на неубранные подъезды.



– Вопрос правильный. Дело в том, что УК сейчас отправили весь персонал на уборку снега. Поэтому и не убираются подъезды. Но все заявки должны быть закрыты, – сказал председатель департамента ЖКХ мэрии.

