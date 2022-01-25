Происшествия

сегодня, 13:11

Попросил денег — она отказала: 28-летний мужчина угрожал сожительнице ножом

1 669
#угроза убийством #конфликт
2
Попросил денег — она отказала: 28-летний мужчина угрожал сожительнице ножом

Заявление в полицию написала мать потерпевшей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в Чаплыгинском районе 28-летний мужчина угрожал убить свою 31-летнюю возлюбленную.

- Подозреваемый употреблял спиртные напитки дома, - пояснили в полиции. - Когда спиртное закончилось, мужчина попросил у 31-летней сожительницы денег. Женщина ему отказала, тогда он достал нож и стал угрожать женщине убийством. Та испугалась и побежала к матери, которая затем заявила в полицию.

Участковым возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством».

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
1 669
#угроза убийством #конфликт
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

СССР

39 минут назад
Но он деньги вернёт,когда их пропьёт.!!!
ответить

Еще в рубрике

Приговор Юлии Брунцевой устоял в Саратове: 8 лет за смертельное ДТП
#приговор #авария #ДТП
11
Приговор Юлии Брунцевой устоял в Саратове: 8 лет за смертельное ДТП

сегодня, 12:57

Происшествия
В Липецке снова столкнулись два автобуса
#ДТП
9
В Липецке снова столкнулись два автобуса

сегодня, 12:18

Происшествия
Четыре машины и погрузчик сгорели в Липецкой области за сутки
#МЧС #пожар
1
Четыре машины и погрузчик сгорели в Липецкой области за сутки

сегодня, 11:43

Происшествия
В Липецке похитили 20-летнего парня, вывезли в лес и угрожали отрубить руки
#похищение #кража
13
В Липецке похитили 20-летнего парня, вывезли в лес и угрожали отрубить руки

сегодня, 11:39

Происшествия
Водитель «ГАЗели» предложил инспектору ДПС 500 рублей
#взятка #штраф #подкуп
11
Водитель «ГАЗели» предложил инспектору ДПС 500 рублей

сегодня, 10:53

Происшествия
Липчане продолжают перечислять деньги лжеброкерам и финансовым пирамидам
#мошенничество
5
Липчане продолжают перечислять деньги лжеброкерам и финансовым пирамидам

сегодня, 10:35

Происшествия