Происшествия
сегодня, 13:11
Попросил денег — она отказала: 28-летний мужчина угрожал сожительнице ножом
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Заявление в полицию написала мать потерпевшей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в Чаплыгинском районе 28-летний мужчина угрожал убить свою 31-летнюю возлюбленную.
- Подозреваемый употреблял спиртные напитки дома, - пояснили в полиции. - Когда спиртное закончилось, мужчина попросил у 31-летней сожительницы денег. Женщина ему отказала, тогда он достал нож и стал угрожать женщине убийством. Та испугалась и побежала к матери, которая затем заявила в полицию.
Участковым возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством».
Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
- Подозреваемый употреблял спиртные напитки дома, - пояснили в полиции. - Когда спиртное закончилось, мужчина попросил у 31-летней сожительницы денег. Женщина ему отказала, тогда он достал нож и стал угрожать женщине убийством. Та испугалась и побежала к матери, которая затем заявила в полицию.
Участковым возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством».
Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
1 669
СССР