Общество

28 минут назад

Подрядчику придётся переделывать ремонт колледжа

360
#ремонт #иск
Подрядчику придётся переделывать ремонт колледжа

Во время эксплуатации вскрылись существенные недочеты. Плохое качество работ подтвердила экспертиза.

Региональный арбитражный суд рассмотрел заявление руководства усманского промышленно-технологического колледжа в адрес ООО «СтимулГрупп». Эта компания выступала подрядчиком при ремонте здания учреждения профессионального образования.

Как указано в материалах суда, в 2017 году был заключен контракт на капитальный ремонт крыши и перекрытия второго этажа учебного корпуса №1, расположенного на улице Ленина в Усмани. Стоимость услуг составила более 12 млн рублей. Все работы были выполнены и оплачены в 2017 году. Через два года, в январе 2019 года, руководство колледжа выявило недочеты в капитальном ремонте. Подрядчику направили претензию с требованием выполнения гарантийного ремонта. Кроме того, руководство колледжа заказало экспертизу выполненного капитального ремонта. Эксперты пришли к выводу, что подрядчик плохо сделал ремонт. Тогда администрация учреждения решила призвать подрядчика к ответу через арбитраж.

Суд признал обоснованными требования представителей колледжа. Так, ООО «СтимулГрупп» до 1 апреля 2022 года должен устранить недостатки своих работ, то есть демонтировать крышу и перегородки здания, сделать монолитный железобетонный пояс, смонтировать стойки на опоры, установить закладные детали для крепления кровли. Кроме того, подрядчик должен будет погасить судебные издержки колледжа — это более 66 000 рублей.
360
#ремонт #иск

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