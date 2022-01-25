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Минздрав временно приостановил закупки и поставки вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Минздрав РФ на время приостановил закупки и поставки вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона".
Минздрав России временно приостановил закупки и поставки препарата от коронавируса "ЭпиВакКорона", - пишут "Ведомости".
Ни одной партии вакцин от коронавируса "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-H" не распределено регионам с начала текущего года, - говорится в реестре разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора.
О трудностях с поставками препарат также рассказал газете сотрудник одного из российских научных институтов. Другой работник этой же организации заявил, что "есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины". В регионы она давно не поставляется, - отметили источники газеты в Госдуме и российской фармацевтической компании.
В большинство российских субъектов последние партии препарата Минздрав РФ поставил в конце ноября – начале декабря прошлого года. При этом представителям региональных органов здравоохранения не известны даты следующих поставок препаратов.
Запросов на выпуск этой вакцины в текущем году ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора – Национальной иммунобиологической компании ("Нацимбио") "Ростеха" не поступало, - отмечает представитель "Герофарма", единственного контрактного производителя вакцины "Эпиваккорона" среди частных фармкомпаний. При этом другие вакцины ("Спутник" и "Ковивак") по-прежнему выпускаются в гражданский оборот с начала 2022 года, - следует из реестра Росздравнадзора.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России продлило срок регистрации вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" до 1 января 2023 года, - передает RT.
17 декабря 2021 года стало известно, что первые 12 тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" выпустили в гражданский оборот.
Ни одной партии вакцин от коронавируса "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-H" не распределено регионам с начала текущего года, - говорится в реестре разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора.
О трудностях с поставками препарат также рассказал газете сотрудник одного из российских научных институтов. Другой работник этой же организации заявил, что "есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины". В регионы она давно не поставляется, - отметили источники газеты в Госдуме и российской фармацевтической компании.
В большинство российских субъектов последние партии препарата Минздрав РФ поставил в конце ноября – начале декабря прошлого года. При этом представителям региональных органов здравоохранения не известны даты следующих поставок препаратов.
Запросов на выпуск этой вакцины в текущем году ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора – Национальной иммунобиологической компании ("Нацимбио") "Ростеха" не поступало, - отмечает представитель "Герофарма", единственного контрактного производителя вакцины "Эпиваккорона" среди частных фармкомпаний. При этом другие вакцины ("Спутник" и "Ковивак") по-прежнему выпускаются в гражданский оборот с начала 2022 года, - следует из реестра Росздравнадзора.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России продлило срок регистрации вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" до 1 января 2023 года, - передает RT.
17 декабря 2021 года стало известно, что первые 12 тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" выпустили в гражданский оборот.