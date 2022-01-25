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Лидеры стран НАТО пригрозили России беспрецедентными санкциями

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#антироссийские санкции #Россия #Украина

Лидеры Великобритании и других ведущих стран НАТО согласились, что в случае вторжения на Украину против России следует ввести беспрецедентный пакет санкций.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел онлайн-встречу с главами США, Германии, Франции, Италии, Польши, Евросоюза, Еврокомиссии и НАТО, - сообщает Reuters со ссылкой на офис британского премьера.

"Лидеры сошлись во взглядах, что, если произойдет дальнейшее российское вторжение на Украину, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций. Они решили продолжать тесную координацию любых таких ответных действий", - говорится в сообщении.

Лидеры стран отметили "важность международного единства" перед лицом агрессивности, которую якобы проявляет Россия, - передает ТАСС.

"Премьер-министр [Джонсон] обратил внимание на истинные гуманитарные последствия в случае любой российской агрессии и на необходимость предпринять шаги, которые находятся в нашей власти, чтобы предотвратить такой исход", - заметили в канцелярии главы британского правительства.

В связи с чем лидеры стран НАТО согласились, что путь дипломатии с Россией по Украине остается основным приоритетом для поиска выхода из сложившейся ситуации. "Лидеры подчеркнули, что дипломатические переговоры с Россией остаются основным приоритетом, и приветствовали переговоры, которые уже произошли между Россией и странами НАТО", - говорится в коммюнике.

Участники встречи "также сошлись во мнении, что международное сообщество не должно терпеть никакие действия, которые подрывали бы украинский суверенитет", отмечается также в заявлении. "Премьер-министр сообщил о шагах, которые Великобритания сделала для того, чтобы увеличить оборонную способность Украины", - добавили на Даунинг-стрит.
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#антироссийские санкции #Россия #Украина

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