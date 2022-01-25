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сегодня, 11:44

Верите ли вы в войну с Украиной?

8 1081
#Говорит Липецк
2

GOROD48 спросил у липчан: «Верите ли вы в войну с Украиной?»

Почти все опрошенные GOROD48 имели свое мнение по этому вопросу. При этом мало кто верит в то, что конфликт, который начался еще в прошлом году, может действительно перерасти в войну. Горожане надеются на здравый смысл президентов и считают, что война не нужна.
8 1081
#Говорит Липецк
2

Комментарии (8)

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Арина

6 минут назад
Как бы то ни было , никому не нужна война в 21 веке. Повышать надо уровень дипломатии, и уровень жизни своих людей. Всем мир!
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Борис

14 минут назад
Артем, Крым никто не забирал. Он сам ушёл из состава Украины. Называется сей процесс сецессия. Стал автономной Республикой Крым. Читай - государство Крым. Второй шаг это принятие Республики Крым в состав РФ по просьбе крымского парламента исходя из результатов референдума. Там было всё чисто сработано. Даже чище чем объединение ФРГ и ГДР.
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не а че

16 минут назад
Конфликт начался в 2014 году.
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А пока сражение со снегом

18 минут назад
ведётся с отрицательным результатом.
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Неужто война началась?

29 минут назад
Пусть сынки олигархов, депутатов пойдут повоюют! Им есть за что воевать.
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Артем

37 минут назад
Под шумок забрали Крым хорошо ли поступили ? конечно нет! Справедливы санкции против нас - конечно - Да! Но как можно было поступить иначе что бы в Крыму стояли корабли НАТО?!
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Безмасочник

38 минут назад
При нашем уровне милитаризации и пропагандистской обработки народа московскими начальниками вполне верю в скорую войну. Но для нас это будет катастрофа.
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Обратите внимание господа !

48 минут назад
как бедно одеты люди ! И как отчаянно прокуратура пытается бороться с закупкой автомобилей по 3 млн. руб. местечковыми чиновниками !
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