ПозиTиV
сегодня, 11:44
Верите ли вы в войну с Украиной?
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GOROD48 спросил у липчан: «Верите ли вы в войну с Украиной?»
Почти все опрошенные GOROD48 имели свое мнение по этому вопросу. При этом мало кто верит в то, что конфликт, который начался еще в прошлом году, может действительно перерасти в войну. Горожане надеются на здравый смысл президентов и считают, что война не нужна.
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Арина
Борис
не а че
А пока сражение со снегом
Неужто война началась?
Артем
Безмасочник
Обратите внимание господа !