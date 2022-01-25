GOROD48 спросил у липчан: «Верите ли вы в войну с Украиной?»

Почти все опрошенные GOROD48 имели свое мнение по этому вопросу. При этом мало кто верит в то, что конфликт, который начался еще в прошлом году, может действительно перерасти в войну. Горожане надеются на здравый смысл президентов и считают, что война не нужна.