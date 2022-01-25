Четыре машины и погрузчик сгорели в Липецкой области за сутки

В двух случаях возможен поджог.



Ночью 24 января на улице Набережной в Грязях загорелся грузовик «КамАЗ».Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, сгорела кабина грузовика. Причиной пожара мог стать поджог. Этой же ночью в селе Воскресеновка Липецкого района в результате поджога сгорел легковой автомобиль. Марка машины устанавливается.В результате поджога произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Загородной в Липецке. Огонь повредил входную дверь квартиры, ее внутреннюю отделку и вещи на площади 7 квадратных метров. Во время пожара эвакуирован один человек.Вечером того же дня горел в автосервисе в селе Боринское. Огонь все, что находилось в сервисе, в том числе два автомобиля - «Daewoo Matiz» и «УАЗ». Пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем. По этой же причине мог загореться фронтальный погрузчик в складском помещении в Грязинском районе.Всего за минувшие сутки в Липецкой области зарегистрировано восемь пожаров.