В тендере на благоустройство сквера нашли нарушение закона

Участники конкурсной комиссии могут стать фигурантами административного расследования.

Липецкие антимонопольщики рассмотрели жалобу компании «МД-Консалтинг» из Тольятти, которая требовала приостановить торги на благоустройство сквера по улице Октябрьской в селе Красное. Свое требование представители фирмы обосновали тем, что нашли нарушения в действиях заказчика — местной сельской администрации.



Представители компании из Тольятти пожаловались в УФАС Липецкой области на то, что заказчик прописал конкретные параметры оснащения для детского городка. Так, заказчик настолько углубился в детали, что прописал даже виды эмали и лака. Нашлись и другие недочеты в документах тендера. В «МД-Консалтинг» пришли к выводу, что заказчик нарушил положения закона о контрактной системе.



Комиссия УФАС проверила доводы «МД-Консалтинг» и признала жалобу частично обоснованной. Антимонопольщики установили, что заказчик неправомерно не установил исчерпывающий перечень документов, которые участники тендера должны предоставить для соответствия дополнительным требованиям. Заказчику пришлось устранять нарушения. Материалы проверки переданы для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела.



К слову, торги на благоустройство сквера уже завершены. Контракт по начальной максимальной стоимости в 11 855 670 рублей достался компании из Липецкой области. Эта фирма оказалась единственной, которая смога соответствовать всем прописанным в тендере требованиям. Подрядчик должен до 31 августа поставить и смонтировать детское игровое и спортивное оборудование. Услуги компании оплатят из областного бюджета.