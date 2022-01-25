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Крупные перебои с электричеством в странах Средней Азии вызваны аварией в Казахстане

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#электроэнергия #сбои #Средняя Азия

Авария в энергосистеме Центральной Азии произошла из-за перегрузки на линии в Казахстане.

Причиной отключения электричества в трех странах Центральной Азии стала перегрузка транзитной линии в Казахстане, - сообщила пресс-служба местного оператора по управлению электрическими сетями KEGOC.

"В 11:59 (8:59 мск) <...> произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита <...> с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана", - говорится в сообщении. Сейчас специалисты ликвидируют последствия аварии, ставшей причиной блэкаута.

Проблемы со светом возникли в городах Алма-Аты, Шымкент, Тарас, Туркестанской области и прилегающих районах. Отключение затронуло систему еще двух соседних стран — Киргизии и Узбекистана.

В Киргизии были частично обесточены Бишкек Ош и Чуйская область.

Без электричества также остались жители Ташкента и некоторых других городов Узбекистана, - передает Lenta.ru.
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#электроэнергия #сбои #Средняя Азия

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