Липчане продолжают перечислять деньги лжеброкерам и финансовым пирамидам

За сутки три человека лишились денег, стремясь заработать на бирже и криптовалюте.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, за прошедшие сутки пять жителей региона стали жертвами мошенников. Три человека лишились средств, стремясь заработать.



Житель Становлянского района обратился в полицию с заявлением, что стала жертвой интернет-платформы «Финико». Злоумышленники обещали ему высокий доход от инвестирования в криптовалюту и перепродажи на финансовых пирамидах. В результате у мужчины похитили больше 300 тысяч рублей.



В свою очередь, 33-летнему липчанину неизвестные предложили поучаствовать в торгах на валютной бирже. Мужчина согласился и под руководством лжеброкеров перевел на «безопасный счет» 50 тысяч рублей.



Под таким же предлогом у 52-летнего ельчанина похитили 11 тысяч рублей.



Помимо этого, 52-летняя жительница Липецкого района стала жертвой «сотрудника банка». Злоумышленник сообщил ей, что неизвестные пытаются оформить кредит. Чтобы отменить заявку, женщина сообщила мошенникам свои персональные данные и через некоторое время с ее счета сняли 80 тысяч рублей.



А 44-летний житель Липецкого района лишился денег при покупке четырех автомобильных колес.