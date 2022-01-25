Происшествия

42 минуты назад

Липчане продолжают перечислять деньги лжеброкерам и финансовым пирамидам

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#мошенничество
Липчане продолжают перечислять деньги лжеброкерам и финансовым пирамидам

За сутки три человека лишились денег, стремясь заработать на бирже и криптовалюте.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, за прошедшие сутки пять жителей региона стали жертвами мошенников. Три человека лишились средств, стремясь заработать.

Житель Становлянского района обратился в полицию с заявлением, что стала жертвой интернет-платформы «Финико». Злоумышленники обещали ему высокий доход от инвестирования в криптовалюту и перепродажи на финансовых пирамидах. В результате у мужчины похитили больше 300 тысяч рублей.

В свою очередь, 33-летнему липчанину неизвестные предложили поучаствовать в торгах на валютной бирже. Мужчина согласился и под руководством лжеброкеров перевел на «безопасный счет» 50 тысяч рублей.

Под таким же предлогом у 52-летнего ельчанина похитили 11 тысяч рублей.

Помимо этого, 52-летняя жительница Липецкого района стала жертвой «сотрудника банка». Злоумышленник сообщил ей, что неизвестные пытаются оформить кредит. Чтобы отменить заявку, женщина сообщила мошенникам свои персональные данные и через некоторое время с ее счета сняли 80 тысяч рублей.

А 44-летний житель Липецкого района лишился денег при покупке четырех автомобильных колес.
2 362
#мошенничество

Комментарии (2)

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Полный тормоз

22 минуты назад
Странно, финико лопнул месяца два назад, а обманутый становлянин обратился только сейчас.
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в краю непуганых идиотов

22 минуты назад
липчане до сих пор верят, что гигиенические маски защищают от вирусов
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