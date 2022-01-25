Общество

42 минуты назад

Студенты и Татьяны поздравляют друг друга

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#праздник #соцсети
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Сегодня у многих липчан и липчанок праздник.

Как ранее сообщал GOROD48, День студента в Липецкой области сегодня празднуют 44 000 человек. Вместе с Днем студента липчанки 25 января отмечают и День Татьяны — покровительницы студенчества. Липчане поздравляют друг друга с этими праздниками в Instagram.









Напомним, с 2005 года 25 января в России отмечается День российского студенчества (Татьянин день). Свою историю и традиции праздник ведет еще с 18 века. В этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и эта дата стала официальным университетским днем (тогда он назывался «днем основания Московского университета»). Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так волей монарха появился студенческий праздник — Татьянин день и День студента.

335
#праздник #соцсети
1

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