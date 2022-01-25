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сегодня, 10:08

Ельчанка украла у бабушки 1`500`000 рублей

4 949
#кража
1
Ельчанка украла у бабушки 1`500`000 рублей

Женщина воспользовалась доверчивостью родственницы.

В прошлом месяце в елецкую полицию обратилась 67-летняя женщина, которая в одиночку воспитает троих внуков. С карты женщины исчезли примерно 1,5 млн рублей. Оперативники вычислили подозреваемую в краже, сообщает штаб ОМВД по Ельцу.

Ею оказалась безработная ранее неоднократно судимая 34-летняя жительница Ельца. Подозреваемая была вхожа в дом своей родственницы. Потерпевшая неоднократно давала подозреваемой свою банковскую карту для приобретения продуктов питания, так как бабуля одна воспитывала троих внуков. Подозреваемая узнала, что у бабушки есть банковский счет с большой суммой сбережений.

- Женщина втайне от потерпевшей установила банковское приложение у себя на телефоне и привязала к нему карту потерпевшей. С весны по 1 декабря 2021 года переводила деньги с банковского счета потерпевшей на ее же карту и снимала деньги, используя для собственных нужд, - сообщают елецкие полицейские. - Подозреваемая задержана.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
4 949
#кража
1

Комментарии (4)

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Буша

9 минут назад
Работающий, Затем, что ЗАРАБОТАЛИ --это во-первых, а во -вторых этой бабуле,которая одна воспитывает ТРОИХ внуков они уж точно нужнее ...
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Молодой

10 минут назад
В этой стране ничего не чуждо, а наверное ходили , Крещенскую водичку набирали . Вырождаются человеческие отношения, почести старикам.
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Работающий

51 минуту назад
Зачем бабкам столько денег? Молодым надо жить. Все равно деньги обесценятся.
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21

55 минут назад
Грузинская пенсио,нерам отдала 1,6 млн, Елецкая 1,5 млн, ну и дела.
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