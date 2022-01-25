Ельчанка украла у бабушки 1`500`000 рублей

Женщина воспользовалась доверчивостью родственницы.

В прошлом месяце в елецкую полицию обратилась 67-летняя женщина, которая в одиночку воспитает троих внуков. С карты женщины исчезли примерно 1,5 млн рублей. Оперативники вычислили подозреваемую в краже, сообщает штаб ОМВД по Ельцу.



Ею оказалась безработная ранее неоднократно судимая 34-летняя жительница Ельца. Подозреваемая была вхожа в дом своей родственницы. Потерпевшая неоднократно давала подозреваемой свою банковскую карту для приобретения продуктов питания, так как бабуля одна воспитывала троих внуков. Подозреваемая узнала, что у бабушки есть банковский счет с большой суммой сбережений.



- Женщина втайне от потерпевшей установила банковское приложение у себя на телефоне и привязала к нему карту потерпевшей. С весны по 1 декабря 2021 года переводила деньги с банковского счета потерпевшей на ее же карту и снимала деньги, используя для собственных нужд, - сообщают елецкие полицейские. - Подозреваемая задержана.



Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.