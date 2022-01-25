День студента в Липецкой области сегодня празднуют 44 тысячи человек

Сегодня - Татьянин день, День российского студенчества.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, поздравления принимают более 44 тысяч учащихся липецких вузов и средних профессиональных образовательных организаций.



Липецким студентам есть чем гордиться. С 1 сентября ежемесячно стипендии президента России получают 20 человек, а стипендии правительства России ― 84 учащихся. Еще 40 юных липчан поощряет регион.



Напомним, с 2005 года 25 января в России отмечается День российского студенчества (Татьянин день). Свою историю и традиции праздник ведет еще с 18 века. В этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и эта дата стала официальным университетским днем (тогда он назывался «днем основания Московского университета»). Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так и появился студенческий праздник.



