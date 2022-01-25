Общество

сегодня, 09:56

«Звездный» отказывается от зрителей

6 818
#зрители #болельщики #хоккей
2
«Звездный» отказывается от зрителей

Причина - в росте заболеваемости COVID-19.

28 и 29 января молодежный хоккейный клуб «Липецк» примет на льду Дворца спорта «Звездный» команду «Олимпия» из Кировской области. Ранее липецкий клуб сообщал, что матчи могут пройти и при полных трибунах. Однако эпидемиологическая обстановка нарушила эти планы.

- Мы не будем пускать зрителей на домашние матчи в ДС «Звездный». Это вызвано все осложняющейся эпидемиологической ситуацией: коронавирус не отступает, - рассказал GOROD48 директор спортивной школы №11 Сергей Рыбин.

Напомним, ранее на трибуны «Звездного» зрителей не пускали из-за требований пожарной безопасности. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, во время капитального ремонта собственник здания самостоятельно принял решение не пускать зрителей из-за ограничения доступа эвакуационных выходов. Эти ограничения собственник помещения может сам же снять, если будут приняты все меры пожарной безопасности.
6 818
#зрители #болельщики #хоккей
2

Комментарии (6)

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Гость

4 минуты назад
Туда и так никто не ходит! Клуб позор никто спонсировать не хочет! Сиденья вообще не удобные для детей сделаны
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Молодой

7 минут назад
Вот и остаётся смотреть по утрам в выходные, прекрасные матчи НХЛ,
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сквидвард

42 минуты назад
обидно
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Правда

46 минут назад
С советских времён там не был.И не плачу и не рыдаю,чего и Вам желаю.
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indezit

50 минут назад
Российский спорт не для людей
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)))

сегодня, 10:02
Было бы там ещё на что смотреть
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