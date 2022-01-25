Общество
сегодня, 09:56
«Звездный» отказывается от зрителей
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Причина - в росте заболеваемости COVID-19.
28 и 29 января молодежный хоккейный клуб «Липецк» примет на льду Дворца спорта «Звездный» команду «Олимпия» из Кировской области. Ранее липецкий клуб сообщал, что матчи могут пройти и при полных трибунах. Однако эпидемиологическая обстановка нарушила эти планы.
- Мы не будем пускать зрителей на домашние матчи в ДС «Звездный». Это вызвано все осложняющейся эпидемиологической ситуацией: коронавирус не отступает, - рассказал GOROD48 директор спортивной школы №11 Сергей Рыбин.
Напомним, ранее на трибуны «Звездного» зрителей не пускали из-за требований пожарной безопасности. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, во время капитального ремонта собственник здания самостоятельно принял решение не пускать зрителей из-за ограничения доступа эвакуационных выходов. Эти ограничения собственник помещения может сам же снять, если будут приняты все меры пожарной безопасности.
- Мы не будем пускать зрителей на домашние матчи в ДС «Звездный». Это вызвано все осложняющейся эпидемиологической ситуацией: коронавирус не отступает, - рассказал GOROD48 директор спортивной школы №11 Сергей Рыбин.
Напомним, ранее на трибуны «Звездного» зрителей не пускали из-за требований пожарной безопасности. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, во время капитального ремонта собственник здания самостоятельно принял решение не пускать зрителей из-за ограничения доступа эвакуационных выходов. Эти ограничения собственник помещения может сам же снять, если будут приняты все меры пожарной безопасности.
6 818
Гость
Молодой
сквидвард
Правда
indezit
)))