Грязинская пенсионерка отдала мошеннику 1,6 миллиона рублей

Женщина поверила, что её племянница стала виновницей ДТП и решил её спасти.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 75-летней жительнице Грязинского района позвонил неизвестный и сообщил, что ее племянница стала виновницей ДТП.



Незнакомец сообщил пожилой женщине, что если пенсионерка заплатит 1 миллион 600 тысяч рублей, её родственница сможет избежать уголовной ответственности. Пенсионерка согласилась и передала деньги незнакомому мужчине в подъезде своего дома. Только после этого она позвонила племяннице и выяснила, что стала жертвой мошенников.



Возбуждено уголовное дело.