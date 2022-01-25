Происшествия
19 минут назад
Грязинская пенсионерка отдала мошеннику 1,6 миллиона рублей
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Женщина поверила, что её племянница стала виновницей ДТП и решил её спасти.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 75-летней жительнице Грязинского района позвонил неизвестный и сообщил, что ее племянница стала виновницей ДТП.
Незнакомец сообщил пожилой женщине, что если пенсионерка заплатит 1 миллион 600 тысяч рублей, её родственница сможет избежать уголовной ответственности. Пенсионерка согласилась и передала деньги незнакомому мужчине в подъезде своего дома. Только после этого она позвонила племяннице и выяснила, что стала жертвой мошенников.
Возбуждено уголовное дело.
Незнакомец сообщил пожилой женщине, что если пенсионерка заплатит 1 миллион 600 тысяч рублей, её родственница сможет избежать уголовной ответственности. Пенсионерка согласилась и передала деньги незнакомому мужчине в подъезде своего дома. Только после этого она позвонила племяннице и выяснила, что стала жертвой мошенников.
Возбуждено уголовное дело.
1 263
ГОСТЬ53