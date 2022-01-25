Происшествия

26 минут назад

Ревность подвела под статью

328
#побои #конфликт
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Ревность подвела под статью

63-летний пенсионер приревновал жену и дважды побил её на глазах свидетелей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 63-летний житель Чаплыгинского района стал фигурантом уголовного дела за избиение супруги.

- Конфликт разыгрался на почве ревности, - отметили в пресс-службе. - Мужчина предположил, что ему изменяет жена. Накрутив себя, он пришел домой и решил серьезно поговорить с супругой. Конфликт перерос в драку. Соседка, пришедшая в дом по просьбе женщины, попыталась пресечь нападки мужчины на жену. Однако ревнивца это не остановило, и он избил ее. За это он был привлечен к административной ответственности - суд назначил штраф в 5000 рублей. Вскоре дебошир опять затеял беспричинную ссору с женой и побил ее. Участковый полиции, прибывший по вызову, пресек драку. Пенсионер сознался в содеянном.

В отношении ревнивца возбуждено уголовное дело по статье 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей или арест до 3 месяцев.
328
#побои #конфликт
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