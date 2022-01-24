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Сделать прививки от коронавируса в Липецкой области можно у церквей и домов культуры

12 583
#вакцинация #коронавирус
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Сделать прививки от коронавируса в Липецкой области можно у церквей и домов культуры

Жителям области напомнили о местах размещения мобильных пунктов вакцинации.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, в местах массового сосредоточения людей в регионе продолжают работать мобильные пункты вакцинации.

- Вакцинация направлена на уменьшение риска осложнений, снижение числа заболевших и количества летальных исходов в результате заболевания новой коронавирусной инфекцией, - отмечают в управлении. - Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие граждане при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт), медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.

Сделать прививки можно в торговых центрах, в банке, у церквей и ДК.

Добавим, что в конце минувшей недели вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы — лидеры по коллективному иммунитету к COVID-19. Липецкая область пока в их число не вошла, но наш регион близок к достижению отметки в 80 процентов, и сейчас коллективный иммунитет составляет 78,6%. 
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#вакцинация #коронавирус
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Комментарии (12)

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Житель

7 минут назад
Плохо что у нас нету туалетов!
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Александр

23 минуты назад
Можно и на кладбище.
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Дав

26 минут назад
Первоначально можно где ни лайтом?
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Кто

27 минут назад
Это вообще обалдели.
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111

39 минут назад
По данному графику большинство людей на работе
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пенсионер

43 минуты назад
Да уж, один есть в парке победы
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Фокс

сегодня, 17:27
А где же столько терапевтов для обследования нашли? Им в этих павильонах хоть руки помыть есть где? Про сертификацию процедурного кабинета я уж не говорю
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СССР

сегодня, 17:23
Заходишь в автобус а тебе ширь в плечо вот и тебя сосчитали .!!!
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Кристина

сегодня, 17:22
Когда детей начнут прививать?
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***

сегодня, 17:14
чтобы сразу на отпевание без очереди?
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