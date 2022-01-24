Сделать прививки от коронавируса в Липецкой области можно у церквей и домов культуры

Жителям области напомнили о местах размещения мобильных пунктов вакцинации.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, в местах массового сосредоточения людей в регионе продолжают работать мобильные пункты вакцинации.- Вакцинация направлена на уменьшение риска осложнений, снижение числа заболевших и количества летальных исходов в результате заболевания новой коронавирусной инфекцией, - отмечают в управлении. - Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие граждане при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт), медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.Сделать прививки можно в торговых центрах, в банке, у церквей и ДК.Добавим, что в конце минувшей недели вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы — лидеры по коллективному иммунитету к COVID-19. Липецкая область пока в их число не вошла, но наш регион близок к достижению отметки в 80 процентов, и сейчас коллективный иммунитет составляет 78,6%.