Общество

сегодня, 15:29

Родителей расспросят про отношение к работе школы

1 918
#школа #дети
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Родителей расспросят про отношение к работе школы

Мамам и папам липецких школьников предлагают ответить на несколько вопросов.

Как сообщает департамент образования Липецка, на электронной платформе «Общественное голосование» проходит опрос « Отношение родителей к работе школы». Он продлится до 27 февраля.

Родителям липецких школьников предлагают ответить на ряд вопросов. В их числе – удовлетворённость качеством образовательных услуг и воспитательной работы, материально-техническим оснащением школы, питанием учеников и организацией кружков и секций.

Пройти опрос можно после авторизации на портале Госуслуг. При этом все данные респондентов используются в обезличенном виде в формате статистики.

Вопросы следующие: «Вы удовлетворены качеством образовательных услуг, которые предоставляет школа вашему ребенку?», «Каким способом вы предпочитаете взаимодействовать с педагогами и получать информацию о школе и её деятельности?», «Удовлетворены ли вы материально-техническими условиями в школе?», «Как вы оцениваете качество школьного питания?», «Оцените состояние воспитательной работы в школе», « Оцените работу большинства учителей, работающих с вашим ребенком», «Вашему ребенку психологически комфортно в школе?», «Как вы полагаете, что дает учащимся школа?», «Вы удовлетворены качеством дополнительного образования (кружки, спортивные секции, ансамбли и т.п.)?».
1 918
#школа #дети
2

Комментарии (1)

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Родитель

сегодня, 15:42
Нам такую ересь, ежегодно, дают заполнять на родительских собраниях.
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