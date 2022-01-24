Общество
сегодня, 15:29
Родителей расспросят про отношение к работе школы
Мамам и папам липецких школьников предлагают ответить на несколько вопросов.
Как сообщает департамент образования Липецка, на электронной платформе «Общественное голосование» проходит опрос « Отношение родителей к работе школы». Он продлится до 27 февраля.
Родителям липецких школьников предлагают ответить на ряд вопросов. В их числе – удовлетворённость качеством образовательных услуг и воспитательной работы, материально-техническим оснащением школы, питанием учеников и организацией кружков и секций.
Пройти опрос можно после авторизации на портале Госуслуг. При этом все данные респондентов используются в обезличенном виде в формате статистики.
Вопросы следующие: «Вы удовлетворены качеством образовательных услуг, которые предоставляет школа вашему ребенку?», «Каким способом вы предпочитаете взаимодействовать с педагогами и получать информацию о школе и её деятельности?», «Удовлетворены ли вы материально-техническими условиями в школе?», «Как вы оцениваете качество школьного питания?», «Оцените состояние воспитательной работы в школе», « Оцените работу большинства учителей, работающих с вашим ребенком», «Вашему ребенку психологически комфортно в школе?», «Как вы полагаете, что дает учащимся школа?», «Вы удовлетворены качеством дополнительного образования (кружки, спортивные секции, ансамбли и т.п.)?».
Родителям липецких школьников предлагают ответить на ряд вопросов. В их числе – удовлетворённость качеством образовательных услуг и воспитательной работы, материально-техническим оснащением школы, питанием учеников и организацией кружков и секций.
Пройти опрос можно после авторизации на портале Госуслуг. При этом все данные респондентов используются в обезличенном виде в формате статистики.
Вопросы следующие: «Вы удовлетворены качеством образовательных услуг, которые предоставляет школа вашему ребенку?», «Каким способом вы предпочитаете взаимодействовать с педагогами и получать информацию о школе и её деятельности?», «Удовлетворены ли вы материально-техническими условиями в школе?», «Как вы оцениваете качество школьного питания?», «Оцените состояние воспитательной работы в школе», « Оцените работу большинства учителей, работающих с вашим ребенком», «Вашему ребенку психологически комфортно в школе?», «Как вы полагаете, что дает учащимся школа?», «Вы удовлетворены качеством дополнительного образования (кружки, спортивные секции, ансамбли и т.п.)?».
Родитель