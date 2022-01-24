В Липецке столкнулись трактор и внедорожник

Никто не пострадал.

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Сегодня в Липецке на трассе Орёл-Тамбов столкнулись внедорожник «Лифан» и трактор.



Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по Липецку, авария обошлась без пострадавших. Сначала её участники вызвали сотрудников ГИБДД, но потом от оформления ДТП отказались.