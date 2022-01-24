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54 минуты назад
Минздрав одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса у детей
Минздрав РФ одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса у детей.
Минздрав РФ выдал центру им. Гамалеи разрешение на проведение клинических испытаний вакцины "Гам-Ковид-Вак-М" для детей, - говорится в данных государственного реестра разрешений на исследования лекарственных препаратов.
Речь идет о разрешении на проведение I-III фаз исследования по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак М" у детей", - сообщается в реестре.
Отмечается, что в исследовании должны принять участие 2200 добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания пройдут на трех московских площадках: в Морозовской детской ГКБ, детской городской клинической больнице им. Башляевой и в Сеченовском медицинском университете, - передает "Интерфакс".
20 декабря 2021 года глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что досье на проведение клинических исследований вакцины против коронавируса "Спутник М" для детей от 6 до 11 лет уже подано в Минздрав, испытания должны занять около трех месяцев.
24 ноября 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал вариант препарата для подростков от 12 до 17 лет. Она представляет собой 1/5 дозы "Спутника V", применяемой для взрослых. На прошлой неделе регионы начали сообщать о поступлении первых партий препарата в медучреждения.
В Тульскую область уже поступила вакцина для детей. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения региона Михаил Малишевский, - пишет "Новомосковск сегодня".
В Свердловскую область также поступила первая партия детской вакцины от COVID-19. Правда количество доз крайне мало. Пока привить первым компонентом смогут всего 2400 детей. Об этом сообщил в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Сейчас Минздрав распределяет препарат в детские больницы. Дальше будем ждать следующей партии", - отметил глава региона.
Глава региона подчеркнул, что вакцинация детей является исключительно добровольной и будет проводиться с согласия родителей. Кроме того, Куйвашев обратил внимание на то, что ряд школ свердловской области готовились к поступлению детской вакцины и проводили опросы среди родителей учеников. Часть взрослых уже дал согласие на вакцинацию детей.
Речь идет о разрешении на проведение I-III фаз исследования по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак М" у детей", - сообщается в реестре.
Отмечается, что в исследовании должны принять участие 2200 добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания пройдут на трех московских площадках: в Морозовской детской ГКБ, детской городской клинической больнице им. Башляевой и в Сеченовском медицинском университете, - передает "Интерфакс".
20 декабря 2021 года глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что досье на проведение клинических исследований вакцины против коронавируса "Спутник М" для детей от 6 до 11 лет уже подано в Минздрав, испытания должны занять около трех месяцев.
24 ноября 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал вариант препарата для подростков от 12 до 17 лет. Она представляет собой 1/5 дозы "Спутника V", применяемой для взрослых. На прошлой неделе регионы начали сообщать о поступлении первых партий препарата в медучреждения.
В Тульскую область уже поступила вакцина для детей. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения региона Михаил Малишевский, - пишет "Новомосковск сегодня".
В Свердловскую область также поступила первая партия детской вакцины от COVID-19. Правда количество доз крайне мало. Пока привить первым компонентом смогут всего 2400 детей. Об этом сообщил в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Сейчас Минздрав распределяет препарат в детские больницы. Дальше будем ждать следующей партии", - отметил глава региона.
Глава региона подчеркнул, что вакцинация детей является исключительно добровольной и будет проводиться с согласия родителей. Кроме того, Куйвашев обратил внимание на то, что ряд школ свердловской области готовились к поступлению детской вакцины и проводили опросы среди родителей учеников. Часть взрослых уже дал согласие на вакцинацию детей.
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21.01.2022 16:00В России