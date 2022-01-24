На прибыль от интернет-магазина наркотиков липчанин покупал биткоины

26-летний липчанин отправился на семь с половиной лет в колонию за наркотики и отмывание незаконных денег. Мужчина пытался обжаловать приговор, но сделать ему этого не удалось.

В Липецке вынесли приговор 26-летнему мужчине по части 3 статьи 30, пунктам «а, «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, организованной группой, в крупном размере», пункту «а» части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные организованной группой».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в период с августа по сентябрь 2020 года липчанин создал в интернете организованную группу с целью сбыта наркотиков через интернет и провёл инструктажи с «закладчиками».



Мужчина и сам активно участвовал в деятельности интернет-магазина по продаже наркотиков: например, 29 августа 2020 года он забрал наркотики из закладки в районе 306-го километра трассы Орёл-Тамбов и разложил их по другим «закладкам»: в 140 метрах от дома №68 по улице Верхний Затон Ельца, в 90 и в 130 метрах от дома №128 по улице Льняная Ельца.



Деньги, полученные от торговли наркотиками, липчанин легализовал через цифровые платформы: сначала переводил в криптовалюту — биткоины, а потом обналичивал. Таким образом он имитировал получение преступного дохода из легальных источников.



По данным следствия, всего за за месяц — с 28 сентября по 28 октября 2020 года прибыль от сбыта наркотиков составила 217 873 рубля. При продаже криптовалюты с учётом комиссий было получено 208 876 рублей.



Но хитрый бизнес пришлось быстро свернуть: липчанина задержали с наркотиками и изъяли у него около 20 граммов синтетических наркотиков и 100 граммов марихуаны.



Мужчина согласился с обвинением и попросил рассматривать дело в особом порядке. В результате его приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Липчанин попытался обжаловать приговор Советского суда в части суровости наказания, но сделать этого ему не удалось.