Общество

сегодня, 15:24

Липчане жалуются на текущие крыши

9 927
#жалоба #затопление #ЖКХ
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Липчане жалуются на текущие крыши

Нестабильная и снежная зима приносит заботы не только на земле.

Шквал обращений от липчан пришел в GOROD48: горожане жалуются на текущие крыши. Например, жильцы домов №№116 и 118 по проспекту Победы рассказали, что из-за худых крыш затопило квартиры с девятого по четвертый этажи. Аналогичные проблемы, но не такого масштаба, возникли у жильцов домов на улицах Вермишева, Папина, Московской, Советской, Горького.

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Вермишева,4: капель залила балкон

При этом авторы обращений утверждают, что никто экстренных мер по их проблемам принимать не торопится. Например, с затоплением квартир на проспекте Победы,118.

- В управляющей компании «РСУ-2» очень равнодушно отнеслись к нашей проблеме, а подъезд затоплен с девятого по четвертый этаж. Сказали: писать в произвольной форме заявление на имя руководителя и закрыли дверь. - утверждает липчанка Наталья.

Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, за прошлую неделю в городской департамент ЖКХ поступило всего одно обращение с жалобой на текущую кровлю. В департаменте ЖКХ рассказали о порядке действий при обнаружении такой коммунальной проблемы.

- В подобных случаях необходимо обращаться в свою управляющую компанию, или оставить заявку в ЕДДС (8-800-450-48-48). Согласно постановлению правительства РФ, УК в течении суток должна принять меры по устранение течи крыши. Также управляющая организация должна в течение одного-трех дней прийти к жильцам и составить акт о последствиях затопления. Если подтвердится, что залитие произошло именно с крыши, УК должна возместить ущерб, - рассказали в департаменте ЖКХ Липецка.

В случае, если управляющая компания не принимает никаких мер, следует обратиться в жилищную инспекцию.
9 927
#жалоба #затопление #ЖКХ
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Комментарии (9)

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ГОСТЬ53

14 минут назад
Липа, Я тоже получила отписку вчера. Я спрашивала, почему в 2020 году платила по 7 тысяч за тепло А в этом сезоне по 3.700 (62 кв. метра). Мне ответили что все хорошо. читайте закон. Вот и все
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ГОСТЬ53

16 минут назад
Вот и на крышу пусть лезет или ползет управляющий управляшки и начальник капремонта!!!!!! Народ такие деньжищи им платит. А крыши текут. Вот пусть у них самих крыши потекут, которые на голове ( "чердаки" в смысле)
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Липа

18 минут назад
Ни УК, ни Жилищная инспекция ничего не сделает. , уже обращалась на той недели в ЖИ, получится на почту отписку...В связи с погодными условиями, ремонт крыши не делают. Ждать до марта. И в администрации мне ответил наш глава, слово в слова. А здесь пишут что в течении суток устранять течь. Вранье!!!!!! Бездействие!!!
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Липа

19 минут назад
Ни УК, ни Жилищная инспекция ничего не сделает. , уже обращалась на той недели в ЖИ, получится на почту отписку...В связи с погодными условиями, ремонт крыши не делают. Ждать до марта. И в администрации мне ответил наш глава, слово в слова. А здесь пишут что в течении суток устранять течь. Вранье!!!!!! Бездействие!!!
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Дед

40 минут назад
ванья можешь в одиночку лезть на крышу за 18т.р. Мужики не против.
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Ванья

56 минут назад
Гость из будущего, один кровельщик с одной отчетной лопатой на 1 сезон и на 55 домов (крыш и козырьков подъездов) и з/п 18 т.р. Что мешает убирать во время снег ?
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Гость из будущего

сегодня, 15:45
Во дворах автомобили мешают снег убирать.А с крыш убирать что мешает?Или отмазку пока ещё не придумали)
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Animal planet.

сегодня, 15:39
Если у липчан протекает крыша,то с этой проблемой нужно идти к врачу.
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...

сегодня, 15:28
Уважаемым избранникам народа пора обратить внимание на проблему жкх в нашей области
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