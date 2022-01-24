Липчане жалуются на текущие крыши

Нестабильная и снежная зима приносит заботы не только на земле.





Вермишева,4: капель залила балкон

Шквал обращений от липчан пришел в GOROD48: горожане жалуются на текущие крыши. Например, жильцы домов №№116 и 118 по проспекту Победы рассказали, что из-за худых крыш затопило квартиры с девятого по четвертый этажи. Аналогичные проблемы, но не такого масштаба, возникли у жильцов домов на улицах Вермишева, Папина, Московской, Советской, Горького.При этом авторы обращений утверждают, что никто экстренных мер по их проблемам принимать не торопится. Например, с затоплением квартир на проспекте Победы,118.- В управляющей компании «РСУ-2» очень равнодушно отнеслись к нашей проблеме, а подъезд затоплен с девятого по четвертый этаж. Сказали: писать в произвольной форме заявление на имя руководителя и закрыли дверь. - утверждает липчанка Наталья.Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, за прошлую неделю в городской департамент ЖКХ поступило всего одно обращение с жалобой на текущую кровлю. В департаменте ЖКХ рассказали о порядке действий при обнаружении такой коммунальной проблемы.- В подобных случаях необходимо обращаться в свою управляющую компанию, или оставить заявку в ЕДДС (8-800-450-48-48). Согласно постановлению правительства РФ, УК в течении суток должна принять меры по устранение течи крыши. Также управляющая организация должна в течение одного-трех дней прийти к жильцам и составить акт о последствиях затопления. Если подтвердится, что залитие произошло именно с крыши, УК должна возместить ущерб, - рассказали в департаменте ЖКХ Липецка.В случае, если управляющая компания не принимает никаких мер, следует обратиться в жилищную инспекцию.