В Липецкую станцию аэрации концессионер из Москвы собирается вложить 2,4 миллиарда рублей

ООО «РВК-Липецк» намерено взять в концессию Липецкую станцию аэрации. Компания с уставным капиталом в размере 10 000 рублей собирается инвестировать в комплекс очистки сточных вод и утилизации илового остатка 2,4 миллиарда рублей.



Новый собственник бывшего лгэковского комплекса водоснабжения и водоотведения, ООО «Росводоканал», дочкой которого является ООО «РВК-Липецк», обратился к главе Липецка Евгении Уваркиной с предложением о заключении концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации некоторых объектов системы водоотведения Липецка (МУП «ЛиСА») сроком на 49 лет.



Уставной капитал РВК-Липецк – 10 000 рублей. Компания собирается вложить в создание комплекса по очистке сточных вод и обращению с иловым остатком 2,4 млрд рублей за счет собственных и кредитных средств. При этом в первые пять лет (с 2022 по 2026 годы) - 2 млрд рублей, остальную сумму - начиная с 2042 года. Концессионер берется спроектировать, построить и эксплуатировать объект соглашения, а позже его эксплуатировать. Все 49 лет концессионер обязуется выплачивать арендную плату за земельные участки по формуле: кадастровая стоимость земельного участка, умноженная на ставку арендной платы за землю в размере 0,7% от кадастровой стоимости земельного участка.



Договором предполагается, что через 60 дней после его подписания все имущество муниципалитета перейдет к концессионеру. Мэрия должна потратиться на госрегистрацию права собственности концессионера на всякое бесхозяйное имущество, технологически связанное с деятельностью станции аэрации. Также проектом договора предусмотрено, что все залежи илового остатка, являющегося источником зловония, накрывающего периодически поселок ЛТЗ и порой новые микрорайоны, остаются в собственности муниципалитета.



Если этот концессионный договор подпишут, каким будет рост тарифа на водоотведение для жителей Липецка? Из приложений к договору следует, что ООО «РВК-Липецк» предусмотрело ежегодный рост объема валовой выручки за все действие времени концессионного соглашения в среднем на 7%. А если этого не произойдет? В проекте договора сказано, что субъект РФ будет обязан возмещать концессионеру недополученные доходы за счет областного бюджета, выплачивать субсидии.



Уже завтра на комиссии горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию мэрия предоставит депутатам разработанный ООО «Росводоканал» проект концессионного соглашения.



Напомним, что еще в феврале прошлого года в мэрии заявили, что «Липецкую станцию аэрации ждет масштабная реконструкция». В 2022-2024 году на предприятии должны были построить новый комплекс по переработке осадка сточных вод, а обезвоженный и высушенный осадок в дальнейшем реализовывать как удобрение или альтернативное топливо. На реализацию масштабного проекта планировали потратить 64,4 млн рублей и уже оплатили 5,9 миллиона на разработку проектно-сметной документации.

