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В Липецкую станцию аэрации концессионер из Москвы собирается вложить 2,4 миллиарда рублей

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#станция аэрации #МУП "ЛиСА"
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В Липецкую станцию аэрации концессионер из Москвы собирается вложить 2,4 миллиарда рублей

ООО «РВК-Липецк» намерено взять в концессию Липецкую станцию аэрации. Компания с уставным капиталом в размере 10 000 рублей собирается инвестировать в комплекс очистки сточных вод и утилизации илового остатка 2,4 миллиарда рублей.

Новый собственник бывшего лгэковского комплекса водоснабжения и водоотведения, ООО «Росводоканал», дочкой которого является ООО «РВК-Липецк», обратился к главе Липецка Евгении Уваркиной с предложением о заключении концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации некоторых объектов системы водоотведения Липецка (МУП «ЛиСА») сроком на 49 лет.

Уставной капитал РВК-Липецк – 10 000 рублей. Компания собирается вложить в создание комплекса по очистке сточных вод и обращению с иловым остатком 2,4 млрд рублей за счет собственных и кредитных средств. При этом в первые пять лет (с 2022 по 2026 годы) - 2 млрд рублей, остальную сумму - начиная с 2042 года. Концессионер берется спроектировать, построить и эксплуатировать объект соглашения, а позже его эксплуатировать. Все 49 лет концессионер обязуется выплачивать арендную плату за земельные участки по формуле: кадастровая стоимость земельного участка, умноженная на ставку арендной платы за землю в размере 0,7% от кадастровой стоимости земельного участка. 

Договором предполагается, что через 60 дней после его подписания все имущество муниципалитета перейдет к концессионеру. Мэрия должна потратиться на госрегистрацию права собственности концессионера на всякое бесхозяйное имущество, технологически связанное с деятельностью станции аэрации. Также проектом договора предусмотрено, что все залежи илового остатка, являющегося источником зловония, накрывающего периодически поселок ЛТЗ и порой новые микрорайоны, остаются в собственности муниципалитета.

Если этот концессионный договор подпишут, каким будет рост тарифа на водоотведение для жителей Липецка? Из приложений к договору следует, что ООО «РВК-Липецк» предусмотрело ежегодный рост объема валовой выручки за все действие времени концессионного соглашения в среднем на 7%. А если этого не произойдет? В проекте договора сказано, что субъект РФ будет обязан возмещать концессионеру недополученные доходы за счет областного бюджета, выплачивать субсидии.

Уже завтра на комиссии горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию мэрия предоставит депутатам разработанный ООО «Росводоканал» проект концессионного соглашения.

Напомним, что еще в феврале прошлого года в мэрии заявили, что «Липецкую станцию аэрации ждет масштабная реконструкция». В 2022-2024 году на предприятии должны были построить новый комплекс по переработке осадка сточных вод, а обезвоженный и высушенный осадок в дальнейшем реализовывать как удобрение или альтернативное топливо. На реализацию масштабного проекта планировали потратить 64,4 млн рублей и уже оплатили 5,9 миллиона на разработку проектно-сметной документации.
16 877
#станция аэрации #МУП "ЛиСА"
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Комментарии (16)

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Домохозяйка

10 минут назад
Как можно с Уставным капиталом в 10 000 рублей вложить 2,4 млрд рублей? Это просто нонсенс - откуда деньги и налоги....?
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Обыватель

11 минут назад
Т е если повышение тарифа не будет, то город будет обязан возмещать концессионеру недополученные доходы за счет областного бюджета? В чем прикол?))))
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Ау!

16 минут назад
Ежегодный рост тарифа на 7%! Считаем, вода 7%+водоотведение 7% итого 14, плюсуем ежегодное увеличение тепла и э/э !
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Только так надо защитится от таких сделок.

25 минут назад
КТО ДАЁТ ДОБРО ЭТОМУ ПЕРДПРИНИМАТЕЛЮ ИЗ МОСКВЫ ТОТ НЕСЁТ ЗА ЭТО ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ОБРАТИЛИСЬ К МЭРУ ЗНАЧИТ ОНА ВМЕСТЕ С НИМ НЕСЁТ ЗА ЭТО ПОЛНОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.СЛУСИСЬ ЧТО.
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Марь Ванна

29 минут назад
Гость глаголешь истину!
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Марь Ванна

34 минуты назад
Госсспыди, да оставьте вы уже в покое станцию аэрации... Ни рубля не вкладывая, вы хотите оторвать, лакомый кусок... С КАКОГО 2042 года??? До 42 года - 20 лет! Где будут эти эти луковые концессионЭры в 2042 году???????
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Гость

37 минут назад
Всё просто. Осадок городу без очистных сооружений не нужен, так как это уже будет не осадок, а отход. Концессионер "снимает сливки", забирает оборудование и людей, а оставшийся осадок передадут на утилизацию в СОШКИ по договору подряда, ориентировочная стоимость утилизации такого количества осадка 300 млн, руководит сошками брат Уваркиной. Все окажутся в шоколаде. Концессионер не будет вкладываться в утилизацию осадка, а займется лишь реконструкцией, а семья мэра заработает на утилизации.
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нквд

38 минут назад
чуть чуть подшаманят . а затем тариф на воду и каналюгу увеличится в 3-5 раз . капитализм однако. за что проголосовали теперь пожинайте
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не а че

51 минуту назад
Все как в цивилизованных странах,удобства за счет жителей.Капитализм же...
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А разве своё не пахнет ?

56 минут назад
все залежи илового остатка остаются в собственности муниципалитета, являющегося источником зловония, накрывающего периодически поселок ЛТЗ и порой новые микрорайоны,
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