Доброе утро, Липецк!

На календаре последний вторник января. Сегодня 25 января. Во вторник в Липецке ожидается морозная погода. Водителям стоит объезжать улицу Мичурина. Липецкие школьники уходят на дистанционку. Городские студенты отменят свой праздник на льду. Молодым архитекторам и урбанистам предлагают покачать свои навыки. Сегодня Совет лидеров Липецкой области отпразднует 14-й день рождения. Липчан спрашивают об оценке уровня жизни. Во вторник состоится вечер памяти Владимира Высоцкого.

Погода



В Липецке 25 января облачно с прояснениями, слабый снег. Температура днем будет от -9 до -11 градусов. Ветер переменный, 3-8 м/с.



День 25 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 35 градусов мороза.



Дороги



В районе дома №36 по улице Мичурина временно ограничено движение автомобилей по одной полосе. Причина — ремонт коммунальных сетей. Точного срока завершения работ не установлено.



ЛипецкЯндекс.Карты

Вкусный натюрморт



Завтрак Натальи — настоящее произведение искусства.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья (@natasharepp)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



День в нашей истории



25 января 1936 году в Липецке в семье рабочего родился Вячеслав Рябов. С 1955 года работал в доменном цехе НЛМК рабочим транспортера, с 1966 года, после окончания без отрыва от производства Липецкого филиала Московского института стали и сплавов, – конвертерщиком в кислородно-конвертерном цехе №1. Мастерство и высокая квалификация позволили ему с 1983 года успешно выполнять обязанности главного сталеплавильщика комбината, с 1986 года - начальника технического отдела.



Вячеслав Рябов внес большой личный вклад в развитие сталеплавильного производства комбината и черной металлургии страны. Он автор 160 научных трудов и 153 изобретений. Профессор, доктор технических наук (1993), академик Российской инженерной академии (1995), член-корреспондент Российской академии естественных наук (1994), член Международной академии лидерства в сфере бизнеса и управления (1995). Лауреат премии им. академика И. П. Бардина (1983), Государственной премии СССР (1984), премии Совета министров СССР (1990). Заслуженный металлург РСФСР (1978), заслуженный изобретатель РФ (1994), почетный металлург Комитета по металлургии РФ.



Не болей



Во вторник, 25 января, в Липецке будут работать шесть мобильных пунктов вакцинации.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48)





Онлайн-образование



На дистанционное обучение временно перевели 590 учеников из 20 классов 20 школ Липецка. Болеют 3558 учеников – это 6% от общего числа. Из педагогов на больничном находятся 113 человек – 3,7% от общего числа. Классов, закрытых из-за COVID-19, нет. Ни одна школа не закрыта на карантин.



День студента



25 января в 14:00 часов на территории ледового катка в Нижнем парке состоится «Спортивная студенческая ночь», сообщает региональное управление молодежи. Студентов ждут на бесплатный сеанс катания. Им стоит посетить праздник со своими коньками. Студентам обещают интересные спортивные развлечения, квесты и викторины. Победителей и участников ждут подарки.



Уровень жизни



В Липецке проходит выборочное наблюдение доходов населения и участия горожан в социальных программах. Проект позволяет выявить социально-демографические проблемы на уровне отдельно взятой семьи и человека. В рамках этого опроса у липчан спросят об источниках доходов, об объемах натуральных поступлений товаров и услуг, о видах и размерах пенсий и социальных выплат, участии семей в социальных программах, пенсионном и медицинском страховании, материальном и социальном обеспечении малоимущих семей и влиянии мер социальной поддержки на уровень их благосостояния.



Лидеры молодежи



Сегодня Совет лидеров Липецкой области отпразднует 14-й день рождения. За 14 лет работы Совет лидеров провёл порядка двух тысяч мероприятий. Объединение действует на базе городского дворца молодёжи «Октябрь» и насчитывает порядка 200 человек – активистов учащихся 8-11 классов, студентов вузов и ссузов. В этом году на праздновании вручат награды лауреатам специальной премии.



Звезды сцены



Уже завтра в Липецке завершается прием заявок на участие в международном конкурсе «Как стать звездой». Приглашают как отдельных исполнителей, так и коллективы художественной самодеятельности. Конкурсантов разделят на четыре возрастные группы: 6-8 лет, 9-10 лет, 11-13 лет, 14-18 лет. Лучших будут выбирать по трем творческим направлениям – хореография, вокал, оригинальный жанр. Заявки на участие принимают на электронную почту



Ваше мнение



Липчан приглашают пройти



Городская экосистема



Липецких архитекторов и урбанистов в возрасте от 18 до 35 лет приглашают присоединиться к конкурсу «Экосистема Города». После подачи заявки в течение нескольких месяцев их ждет обучающий курс от лидеров креативной индустрии «архитектура и урбанистика», работа с профессиональными наставниками-практиками, нетворкинг, обмен опытом и знаниями. По итогу обучения будет отобрано 50 наиболее перспективных проектов, авторы которых примут участие в очных архитектурных воркшопах.



Спортивные состязания



25 января в ДС «Молодежный» открывают большой спортивный турнир по боксу. Там определят лучших среди юниоров и юниорок, среди юношей и девушек 15-16 лет, среди юношей и девушек 13-14 лет, среди мужчин и женщин. Большой турнир завершится в субботу.



Памяти поэта



Сегодня вечером в центре молодежного чтения состоится литературно-музыкальный вечер «Мне есть что спеть» памяти Владимира Высоцкого. Слушатели познакомятся с самыми яркими страницами творчества поэта, артиста театра и кино, автора и исполнителя легендарных песен, услышат воспоминания и отзывы о нем известных литераторов и почитателей его уникального таланта. Мероприятие состоится в рамках Международного фестиваля памяти Высоцкого «Я только малость объясню в стихе».







Советская классика



Сегодня вечером можно пересмотреть главный сериал советского ТВ — легендарные «Семнадцать мгновений весны» (1973, 12+). Интерес к картине во время его первого показа был столь велик, что домой к режиссеру Татьяне Лиозновой постоянно звонили взволнованные зрители — узнать, что же будет дальше с героями и чем все закончится. После показа Татьяна Лиознова получила от зрителей 12 мешков писем и прочитала их все.



В Липецке 25 января облачно с прояснениями, слабый снег. Температура днем будет от -9 до -11 градусов. Ветер переменный, 3-8 м/с.День 25 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 35 градусов мороза.В районе дома №36 по улице Мичурина временно ограничено движение автомобилей по одной полосе. Причина — ремонт коммунальных сетей. Точного срока завершения работ не установлено.Завтрак Натальи — настоящее произведение искусства.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.25 января 1936 году в Липецке в семье рабочего родился Вячеслав Рябов. С 1955 года работал в доменном цехе НЛМК рабочим транспортера, с 1966 года, после окончания без отрыва от производства Липецкого филиала Московского института стали и сплавов, – конвертерщиком в кислородно-конвертерном цехе №1. Мастерство и высокая квалификация позволили ему с 1983 года успешно выполнять обязанности главного сталеплавильщика комбината, с 1986 года - начальника технического отдела.Вячеслав Рябов внес большой личный вклад в развитие сталеплавильного производства комбината и черной металлургии страны. Он автор 160 научных трудов и 153 изобретений. Профессор, доктор технических наук (1993), академик Российской инженерной академии (1995), член-корреспондент Российской академии естественных наук (1994), член Международной академии лидерства в сфере бизнеса и управления (1995). Лауреат премии им. академика И. П. Бардина (1983), Государственной премии СССР (1984), премии Совета министров СССР (1990). Заслуженный металлург РСФСР (1978), заслуженный изобретатель РФ (1994), почетный металлург Комитета по металлургии РФ.Во вторник, 25 января, в Липецке будут работать шесть мобильных пунктов вакцинации.На дистанционное обучение временно перевели 590 учеников из 20 классов 20 школ Липецка. Болеют 3558 учеников – это 6% от общего числа. Из педагогов на больничном находятся 113 человек – 3,7% от общего числа. Классов, закрытых из-за COVID-19, нет. Ни одна школа не закрыта на карантин.25 января в 14:00 часов на территории ледового катка в Нижнем парке состоится «Спортивная студенческая ночь», сообщает региональное управление молодежи. Студентов ждут на бесплатный сеанс катания. Им стоит посетить праздник со своими коньками. Студентам обещают интересные спортивные развлечения, квесты и викторины. Победителей и участников ждут подарки.В Липецке проходит выборочное наблюдение доходов населения и участия горожан в социальных программах. Проект позволяет выявить социально-демографические проблемы на уровне отдельно взятой семьи и человека. В рамках этого опроса у липчан спросят об источниках доходов, об объемах натуральных поступлений товаров и услуг, о видах и размерах пенсий и социальных выплат, участии семей в социальных программах, пенсионном и медицинском страховании, материальном и социальном обеспечении малоимущих семей и влиянии мер социальной поддержки на уровень их благосостояния.Сегодня Совет лидеров Липецкой области отпразднует 14-й день рождения. За 14 лет работы Совет лидеров провёл порядка двух тысяч мероприятий. Объединение действует на базе городского дворца молодёжи «Октябрь» и насчитывает порядка 200 человек – активистов учащихся 8-11 классов, студентов вузов и ссузов. В этом году на праздновании вручат награды лауреатам специальной премии.Уже завтра в Липецке завершается прием заявок на участие в международном конкурсе «Как стать звездой». Приглашают как отдельных исполнителей, так и коллективы художественной самодеятельности. Конкурсантов разделят на четыре возрастные группы: 6-8 лет, 9-10 лет, 11-13 лет, 14-18 лет. Лучших будут выбирать по трем творческим направлениям – хореография, вокал, оригинальный жанр. Заявки на участие принимают на электронную почту kak_stat_zvezdoy48@mail.ru Липчан приглашают пройти опрос «Организация занятий физической культурой и спортом». Результаты анкетирования будут анонимными. На заполнение анкеты уйдет не больше минуты.Липецких архитекторов и урбанистов в возрасте от 18 до 35 лет приглашают присоединиться к конкурсу «Экосистема Города». После подачи заявки в течение нескольких месяцев их ждет обучающий курс от лидеров креативной индустрии «архитектура и урбанистика», работа с профессиональными наставниками-практиками, нетворкинг, обмен опытом и знаниями. По итогу обучения будет отобрано 50 наиболее перспективных проектов, авторы которых примут участие в очных архитектурных воркшопах.25 января в ДС «Молодежный» открывают большой спортивный турнир по боксу. Там определят лучших среди юниоров и юниорок, среди юношей и девушек 15-16 лет, среди юношей и девушек 13-14 лет, среди мужчин и женщин. Большой турнир завершится в субботу.Сегодня вечером в центре молодежного чтения состоится литературно-музыкальный вечер «Мне есть что спеть» памяти Владимира Высоцкого. Слушатели познакомятся с самыми яркими страницами творчества поэта, артиста театра и кино, автора и исполнителя легендарных песен, услышат воспоминания и отзывы о нем известных литераторов и почитателей его уникального таланта. Мероприятие состоится в рамках Международного фестиваля памяти Высоцкого «Я только малость объясню в стихе».Сегодня вечером можно пересмотреть главный сериал советского ТВ — легендарные «Семнадцать мгновений весны» (1973, 12+). Интерес к картине во время его первого показа был столь велик, что домой к режиссеру Татьяне Лиозновой постоянно звонили взволнованные зрители — узнать, что же будет дальше с героями и чем все закончится. После показа Татьяна Лиознова получила от зрителей 12 мешков писем и прочитала их все.