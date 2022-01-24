Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области стихнет ветер и похолодает до -12

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#мороз
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В Липецкой области стихнет ветер и похолодает до -12
В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется в зоне повышенного атмосферного давления, временами ожидается небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 11-12 градусов мороза, что на 1-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура ночью будет от -11 до -16, днем она составит от -7 до -12 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, слабый снег. Температура ночью - от 13 до 15 градусов мороза, днем будет от -9 до -11 градусов.

День 25 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 35 градусов мороза. 
512
#мороз
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