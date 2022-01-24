На улице Доватора машина сбила 9-летнего мальчика

Сегодня утром в Липецке произошло ДТП с участием ребёнка.

Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, сегодня утром на улице Доватора 21-летний водитель автомобиля «Хонда» сбил 9-летнего мальчика — ученик четвёртого класса попал под машину на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребёнок получил ушиб левого бедра.- Каждый день отвожу сына в школу и у перехода обычно припаркована машина: то «ГАЗель», то легковая, - рассказала GOROD48 автор фотографий с места аварии. - Сегодня не в этом дело, но все же. Обзор в этом месте часто и для пешеходов, и для водителей перекрыт.ОГИБДД УМВД России по Липецку обращается к водителям с просьбой учитывать при управлении транспортом сложные дорожные и погодные условия: следует снижать скорость при подъезде к местам массовых скоплений людей, вблизи образовательных учреждений и пешеходных переходов.