Происшествия

30 минут назад

На улице Доватора машина сбила 9-летнего мальчика

2 939
#авария #ДТП
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На улице Доватора машина сбила 9-летнего мальчика

Сегодня утром в Липецке произошло ДТП с участием ребёнка.

Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, сегодня утром на улице Доватора 21-летний водитель автомобиля «Хонда» сбил 9-летнего мальчика — ученик четвёртого класса попал под машину на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребёнок получил ушиб левого бедра. 

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- Каждый день отвожу сына в школу и у перехода обычно припаркована машина: то «ГАЗель», то легковая, - рассказала GOROD48 автор фотографий с места аварии. - Сегодня не в этом дело, но все же. Обзор в этом месте часто и для пешеходов, и для водителей перекрыт.

ОГИБДД УМВД России по Липецку обращается к водителям с просьбой учитывать при управлении транспортом сложные дорожные и погодные условия: следует снижать скорость при подъезде к местам массовых скоплений людей, вблизи образовательных учреждений и пешеходных переходов.
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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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Неравнодушный горожанин

6 минут назад
Ещё бы штрафовать любителей бросать свои корыта около поворотов и въездов во дворы. Затонированы наглухо (стесняются чего-то) - что творится за этой машиной, пойди угадай.
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Говорил же

9 минут назад
Машина остановилась - пешеход пошёл. И никак больше
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