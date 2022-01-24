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Полицейские нашли подпольный алкоцех

16 1985
#спиртное #контрафакт
3

В январе 2022 года оперативными сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями совместно с подразделением собственной безопасности УМВД России по Липецкой выявлен факт изготовления контрафактной продукции в особо крупных размерах группой лиц.

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Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, алкогольные напитки изготавливались подпольном цеху, который находился в складе Правобережного округа Липецка.

- В цехе полицейские обнаружили 7,5 тысячи литров готовой к реализации продукции, этикетки известных брендов, автоматизированную производственную линию, более 100 тысяч пустых бутылок и около пяти тонн спиртосодержащей жидкости, а также специализированную технику для погрузки и транспортировки грузов, - рассказали в полиции.

Установлено, что во время перевозки алкоголя, преступники выпускали вперед автомобиль, проверяя дороги на наличие постов ГИБДД.

Организована доследственная проверка. Назначен ряд экспертиз и исследований.
16 1985
#спиртное #контрафакт
3

Комментарии (16)

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молодцы

22 минуты назад
- не сидели сложа рук.
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Спим едим

32 минуты назад
На опытной много лет торгуют паленой водкой в частном секторе .
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Серёга

34 минуты назад
Повезло потребназору ,ему этого добра теперь на неделю потреблять хватит, ещё осталось накрыть подпольный завод солёных огурцов...
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Вован

36 минут назад
Никто не отравился же. Все из одной бочки льётся. Но деньги мимо казны шли, это конечно нехорошо! Надо наказать, да как следует негодяев.
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ОСБ

41 минуту назад
Кто же крышевал?
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Да уж

44 минуты назад
А в Ссёлках что производят в бывшем подсобном хозяйстве.
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Сначала

45 минут назад
Узнайте кто крышует! А то придётся назад возвращать.
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Михаил

45 минут назад
По ошибке не тех накрыли Вообще в центре их хватает
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ага

45 минут назад
и работал он сам,без сотрудников,и соседи не слышали запаха спирта)или просто звоночки сверху пришли прикрыть для статистики??
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Абвгд

52 минуты назад
Е мое ,что твориться то ,вот это бизнес и посреди города и такой оборот ,тут надо хорошо разбираться откуда корни
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