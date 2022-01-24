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Полицейские нашли подпольный алкоцех
В январе 2022 года оперативными сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями совместно с подразделением собственной безопасности УМВД России по Липецкой выявлен факт изготовления контрафактной продукции в особо крупных размерах группой лиц.
- В цехе полицейские обнаружили 7,5 тысячи литров готовой к реализации продукции, этикетки известных брендов, автоматизированную производственную линию, более 100 тысяч пустых бутылок и около пяти тонн спиртосодержащей жидкости, а также специализированную технику для погрузки и транспортировки грузов, - рассказали в полиции.
Установлено, что во время перевозки алкоголя, преступники выпускали вперед автомобиль, проверяя дороги на наличие постов ГИБДД.
Организована доследственная проверка. Назначен ряд экспертиз и исследований.
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