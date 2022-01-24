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Прокуратура требует признать преступления нацистов в Ростовской области в годы ВОВ геноцидом
По информации Генпрокуратуры, в регионе в период оккупации действовали прибывшие вслед за частями вермахта специальные карательные подразделения и сформированные ими вспомогательные структуры.
По поручению Генпрокурора РФ Игоря Краснова прокурор области подготовил и подписал заявление в Ростовский областной суд о признании военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области, - отмечается в сообщении.
Отмечается, что были изучены многочисленные архивные документы и материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны в городах Миллерово и Сальск Ростовской области.
На данных и иных территориях области в период ее оккупации действовали прибывшие вслед за частями вермахта специальные карательные подразделения и сформированные ими вспомогательные структуры. В 1941–1943 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, использовали иные способы уничтожения людей, производили незаконные аресты советских граждан, применяли жестокие пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы, - говорится в пресс-релизе.
За период временной оккупации области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками уничтожено не менее 126 тысяч мирных советских граждан и военнопленных, - говорится в сообщении.
Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев, материалами Чрезвычайной Государственной Комиссии (начавшей работу на территории Ростовской области 19.06.1943), актами районных и городских комиссий, докладными записками и информациями органов безопасности о положении в городах и районах Ростовской области, зверствах и злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в период оккупации. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов, - отмечает Генпрокуратура.
В целях признания совершенных злодеяний военными преступлениями и преступлениями против человечества, как они определены в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала и подтверждены в феврале и декабре 1946 г. резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, а также геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, – народов Советского Союза как частью плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии отделаться от всего местного населения Советского Союза путем изгнания и истребления его для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами, прокуратурой Ростовской области направлено в Ростовский областной суд заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, - говорится в сообщении.
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