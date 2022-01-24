На трассе Хлевное-Липецк лоб в лоб столкнулись «Рено» и «Киа»

Пострадал один человек.

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сегодня на 22-м километре трассы Хлевное-Липецк 49-летний водитель двигавшегося в сторону Липецка автомобиля «Рено», совершая обгон, не успел завершить маневр, в результате чего «Рено» столкнулся со следовавшим во встречном направлении «Киа Рио» под управлением 38-летнего мужчины.



В результате пострадал один человек: с места ДТП был госпитализирован пассажир «Рено», сидевший на переднем сиденье.



Известно, что обгон в данном месте разрешён.

