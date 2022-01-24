Происшествия

сегодня, 12:19

На трассе Хлевное-Липецк лоб в лоб столкнулись «Рено» и «Киа»

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#ДТП
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Пострадал один человек.

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сегодня на 22-м километре трассы Хлевное-Липецк 49-летний водитель двигавшегося в сторону Липецка автомобиля «Рено», совершая обгон, не успел завершить маневр, в результате чего «Рено» столкнулся со следовавшим во встречном направлении «Киа Рио» под управлением 38-летнего мужчины.

В результате пострадал один человек: с места ДТП был госпитализирован пассажир «Рено», сидевший на переднем сиденье.

Известно, что обгон в данном месте разрешён.
2 2490
#ДТП
4

Комментарии (2)

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ГОСТЬ53

сегодня, 12:45
Полуголовый, Ну не надо маневрировать зимой. Что же такие лихачи. неймется им! Тише едешь, дольше проживешь...
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Полуголовый

сегодня, 12:35
Покупайте Нексию. Это манёвренный, скоростной автомобиль.
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