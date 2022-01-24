Татьян из Липецка просят откликнуться

Волонтеры поздравляют ветеранов медицины и образования.

Региональное управление молодежной политики запустило поздравительную акцию в канун Дня студента. Волонтеры будут поздравлять Татьян — тех, кто работал в медицине и образовании.



- Акция уже охватила районы Липецкой области. В регионе мы получили активный отклик, и уже составили список адресатов подарков: вручаем сладости и чай, - рассказала GOROD48 куратор проекта и специалист управления Ольга Наливкина. - Волонтеры приходят с поздравлениями к Татьянам домой. Приносят не только подарки, но и помогают по хозяйству — чистят снег.



А вот по Липецку списка поздравляемых Татьян пока нет. Так что тех Татьян, что работали в медицине и образовании, просят откликнуться. Телефон для заявок: 23-01-70.



Напомним, с 2005 года 25 января в России отмечается День российского студенчества (Татьянин день). Свою историю и традиции праздник ведет еще с 18 века. В этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и эта дата стала официальным университетским днем (тогда он назывался «днем основания Московского университета»). Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так волей монарха появился студенческий праздник — Татьянин день и День студента.