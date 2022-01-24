Происшествия

50 минут назад

Из-за чужой ошибки мужчина обокрал почту

4 884
#кража
4
Из-за чужой ошибки мужчина обокрал почту

Оператор трижды зачислила на счет внесенные деньги.

В мировом суде Краснинского района рассмотрели материалы уголовного дела о нетривиальной краже. Подсудимый оказался, если можно так сказать, жертвой обстоятельств. Это толкнуло его на кражу.

30 апреля 2021 года мужчина пришел в отделение АО «Почта России» на улице Октябрьской в селе Красное. Он хотел внести на свой сберегательный счет 17 000 рублей. Краснинец отдал деньги оператору. Чуть позже он заметил на своем счету не только 17 000 рублей взноса, а еще 34 000 рублей. Оказалось, что оператор ошиблась и трижды зачислила сумму пополнения на счет. Соблазн оказался слишком велик. Мужчина снял деньги со счета и потратил их.

Краснинец полностью согласился с обвинением в краже. Суд признал мужчину виновным и наказал его обязательными работами на срок 200 часов.
4 884
#кража
4

Комментарии (4)

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В в и

10 минут назад
Вот так вот. А если я не знаю кто перечислил деньги, это как блин, а если я подумал что это зарплата. Что за фигня. Страна дураков, посадят не за что. Как страшно стало жить в России. ((
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Увася

38 минут назад
Если бы грамотно выстроили позицию защиты, не доказали бы кражу. Её тут как таковой нет. Просто подразвели мужика...
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BG

42 минуты назад
Снять деньги со своего счета- это кража? Могли бы просто взыскать с него эту сумму и на этом разошлись бы.
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Гость

44 минуты назад
Да будет вам известно, что у нас нет Мирового суда!
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