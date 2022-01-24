Из-за чужой ошибки мужчина обокрал почту

Оператор трижды зачислила на счет внесенные деньги.

В мировом суде Краснинского района рассмотрели материалы уголовного дела о нетривиальной краже. Подсудимый оказался, если можно так сказать, жертвой обстоятельств. Это толкнуло его на кражу.



30 апреля 2021 года мужчина пришел в отделение АО «Почта России» на улице Октябрьской в селе Красное. Он хотел внести на свой сберегательный счет 17 000 рублей. Краснинец отдал деньги оператору. Чуть позже он заметил на своем счету не только 17 000 рублей взноса, а еще 34 000 рублей. Оказалось, что оператор ошиблась и трижды зачислила сумму пополнения на счет. Соблазн оказался слишком велик. Мужчина снял деньги со счета и потратил их.



Краснинец полностью согласился с обвинением в краже. Суд признал мужчину виновным и наказал его обязательными работами на срок 200 часов.