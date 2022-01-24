Общество

35 минут назад

Прокуратура предупреждает сельских жителей об ответственности за сосульки

3 497
#сосульки #снег
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Прокуратура предупреждает сельских жителей об ответственности за сосульки

Не допускается наличие снега более 10 сантиметров и сосулек на конструктивных элементах крыши на сторонах, выходящих на пешеходные зоны.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, статьёй 5.3 КоАП Липецкой области предусмотрена административная ответственность за неприятие собственниками, иными законными владельцами зданий и сооружений мер по очистке кровель, карнизов, водостоков, навесов (козырьков) от снега, наледи, сосулек.

Не только управляющие компании должны следить за состоянием крыш, но и владельцы домов в сельской местности. В соответствии с правилами благоустройства сельских поселений не допускается наличие снега более 10 сантиметров и сосулек на конструктивных элементах крыши на сторонах, выходящих на пешеходные зоны.

За правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа на должностных лиц- до 10 тысяч рублей, на юридических лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, на граждан от 500 до 3 тысяч рублей.

Напомним, ранее СУ СК России по Липецкой области направил в коммунальные организации предупреждения об ответственности в случае травмирования людей сосульками и наледью.

- В случае серьезного травмирования или гибели человека в результате схода льда с крыши к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы могут привлекаться собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции, руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности, проявившие халатность, - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления.

Должностным лицам ответственным за безопасность людей рекомендуется организовать своевременную очистку крыш от снега и наледи, обеспечить безопасность детей при занятиях зимними видами спорта как в специально оборудованных площадках, так и на льду водоемов, крутых склонах и т.д, исключить травмирование граждан во время гололеда.
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#сосульки #снег
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Комментарии (3)

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Да, уж.

15 минут назад
С начала в городе наведите порядок. Вермишева 4 при выходе из арки во двор весят огромные глыбы льда.
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Л-а

15 минут назад
Ищут стрелочников! УК отвратительно исполняют работу . В старых панельных пятиэтажках пробегутся сбросят сосульки а снег лежит на крыше и козырьках балконов и тает, так как большая теплоотдача от старых крыш. Почему снег не сбрасывают с крыш, тогда бы и сосулек не было.
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Человек

30 минут назад
Опять до простых граждан домагаются. Лучше бы казнакрадов ловили.
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