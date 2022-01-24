Прокуратура предупреждает сельских жителей об ответственности за сосульки

Не допускается наличие снега более 10 сантиметров и сосулек на конструктивных элементах крыши на сторонах, выходящих на пешеходные зоны.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, статьёй 5.3 КоАП Липецкой области предусмотрена административная ответственность за неприятие собственниками, иными законными владельцами зданий и сооружений мер по очистке кровель, карнизов, водостоков, навесов (козырьков) от снега, наледи, сосулек.



Не только управляющие компании должны следить за состоянием крыш, но и владельцы домов в сельской местности. В соответствии с правилами благоустройства сельских поселений не допускается наличие снега более 10 сантиметров и сосулек на конструктивных элементах крыши на сторонах, выходящих на пешеходные зоны.



За правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа на должностных лиц- до 10 тысяч рублей, на юридических лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, на граждан от 500 до 3 тысяч рублей.



Напомним, ранее СУ СК России по Липецкой области направил в коммунальные организации предупреждения об ответственности в случае травмирования людей сосульками и наледью.



- В случае серьезного травмирования или гибели человека в результате схода льда с крыши к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы могут привлекаться собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции, руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности, проявившие халатность, - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления.



Должностным лицам ответственным за безопасность людей рекомендуется организовать своевременную очистку крыш от снега и наледи, обеспечить безопасность детей при занятиях зимними видами спорта как в специально оборудованных площадках, так и на льду водоемов, крутых склонах и т.д, исключить травмирование граждан во время гололеда.