В столкновении двух «Шевроле» пострадали женщина и мужчина

За трое суток на дорогах Липецкой области пострадали десять человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 21 января в Липецке на проспекте Победы 35-летний водитель «Рено» сбил 14-летнего подростка. Авария произошла на пешеходном переходе. Подросток получил травмы, ему оказали медицинскую помощь и отправили домой. Причиной ДТП стало неподчинение требованиям сигналов светофора.

В тот же день в Задонском районе на дороге Стебаево – Задонск – Долгоруково 64-летний водитель «ВАЗ-2106» не справился с управлением и его автомобиль врезался в «ВАЗ-2109» под управлением 75-летнего мужчины и сбил стоящего рядом 50-летнего мужчину. С места аварии госпитализированы 50-летний мужчина и 62-летняя пассажирка «ВАЗ-2106».

В Добринском районе на дороге Добринка – Верхняя Матренка столкнулись «Шевроле Авео» под управлением 59-летнего мужчины и «Шевроле Круз» с 50-летним водителем. В аварии пострадали 50-летний водитель, его госпитализировали, и 59-летняя пассажирка «Шевроле» - женщине госпитализация не понадобилась

22 января в селе Октябрьское Усманского района столкнулись автомобили «Дэу» под управлением 39-летнего мужчины и «Лада Веста» с 27-летним водителем. Травмы получила 34-летняя пассажирка «Дэу».

23 января в Ельце на улице 9 Декабря 37-летний водитель «Фольксвгена» вне пешеходного перехода сбил 50-летнего мужчину. Пешехода доставили в больницу. Причиной ДТП стало нарушение правил перехода проезжей части.

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2727 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 31 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 146.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1825 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксирован 91 случай столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.