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«Бабушки, дети и все остальные вынуждены бежать на красный свет»

5 1287
#светофор #жалоба
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«Бабушки, дети и все остальные вынуждены бежать на красный свет»

Липчанка обратила внимание на сломаный пешеходный светофор.

Жительница Липецка Юлия поделилась с GOROD48 проблемой, с которой столкнулись пешеходы в новых микрорайонах. Там, в районе хлебозавода перестал работать вызывной пешеходный светофор.

- Бабушки, дети и все остальные, приезжающие на автобусе, вынуждены перебегать дорогу на красный светофор. При этом поток машин не останавливается. Водители сигналят, оскорбляют пешеходов, так как они-то едут на зеленый сигнал. Обращалась к энергетикам, но это проблему не решило, - рассказывает Юлия. - Я родитель и переживаю, конечно, в первую очередь, за своего ребенка, который шесть раз в неделю проходит эту дорогу, часто уже в темное время суток.

Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, вызывной светофор для пешеходов уже отремонтировали. Он должен работать корректно.

Добавим, что при обнаружении подобных проблем, информацию о них можно сообщить в Instagram-аккаунт gorsvet.lip.
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#светофор #жалоба
2

Комментарии (5)

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Неавтофанат

24 минуты назад
Перекрёсток ул.Доватора и проспект Победы. Светофор для пешеходов на ул. Доватора не работает. Ориентируются на красный для машин, но какой-нибудь умник может с проспекта повернуть направо, где-то такой поворот на красный разрешен.
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Витек

40 минут назад
Проспект Победы 10. Светофор для пешеходов красным горит 2 минуты, при том, что и на площади Победы и на Юных Натуралистов для машин зеленый горит 1 минуту. Какой ... сделал такую настройку? Просто интересно посмотреть на это чудо и в ливень заставить там постоять, посмотреть на пустую дорогу.
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Местный

56 минут назад
Пора бы уже разобраться с чиновниками закупавшими такие светофоры и отвечающие за их работу. Явно накосячили при закупках на свой карман.
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А что -

58 минут назад
Тикток аккаун в горсвете ещё не завели? Взяли моду ... Телефон дайте!
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Лип

59 минут назад
Там уже давным давно он без кнопки, сам работает
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