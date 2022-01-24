Общество
сегодня, 09:36
«Бабушки, дети и все остальные вынуждены бежать на красный свет»
Липчанка обратила внимание на сломаный пешеходный светофор.
Жительница Липецка Юлия поделилась с GOROD48 проблемой, с которой столкнулись пешеходы в новых микрорайонах. Там, в районе хлебозавода перестал работать вызывной пешеходный светофор.
- Бабушки, дети и все остальные, приезжающие на автобусе, вынуждены перебегать дорогу на красный светофор. При этом поток машин не останавливается. Водители сигналят, оскорбляют пешеходов, так как они-то едут на зеленый сигнал. Обращалась к энергетикам, но это проблему не решило, - рассказывает Юлия. - Я родитель и переживаю, конечно, в первую очередь, за своего ребенка, который шесть раз в неделю проходит эту дорогу, часто уже в темное время суток.
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, вызывной светофор для пешеходов уже отремонтировали. Он должен работать корректно.
Добавим, что при обнаружении подобных проблем, информацию о них можно сообщить в Instagram-аккаунт gorsvet.lip.
- Бабушки, дети и все остальные, приезжающие на автобусе, вынуждены перебегать дорогу на красный светофор. При этом поток машин не останавливается. Водители сигналят, оскорбляют пешеходов, так как они-то едут на зеленый сигнал. Обращалась к энергетикам, но это проблему не решило, - рассказывает Юлия. - Я родитель и переживаю, конечно, в первую очередь, за своего ребенка, который шесть раз в неделю проходит эту дорогу, часто уже в темное время суток.
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, вызывной светофор для пешеходов уже отремонтировали. Он должен работать корректно.
Добавим, что при обнаружении подобных проблем, информацию о них можно сообщить в Instagram-аккаунт gorsvet.lip.
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