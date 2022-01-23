Происшествия

сегодня, 15:02

Обстоятельства гибели пропавшего подростка выясняют следователи

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#пропавшие без вести
Обстоятельства гибели пропавшего подростка выясняют следователи

Начата доследственная проверка обстоятельств гибели юноши.

В Липецке по факту обнаружения тела 16 - летнего подростка на льду реки Воронеж проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Следственным отделом по Левобережному округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту обнаружения на льду реки Воронеж тела 16-летнего подростка.

- По данным следствия, 22 января 2022 года подросток ушел из дома и перестал выходить на связь. О его безвестном исчезновении в правоохранительные органы заявили родители. В рамках оперативно-розыскных мероприятий его тело обнаружено в реке Воронеж под Петровским мостом в Липецке. Сейчас идёт осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие смерти школьника, - рассказали в СУ СК РФ по Липецкой области.

Напомним, тело подростка сегодня днем обнаружил прохожий знавший о поисках мальчика.


5 4054
#пропавшие без вести

Комментарии (5)

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н-дя

11 минут назад
Спасибо прохожему,а не операм и ихним ОРМ.
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парторг

13 минут назад
МИРОТВОРЕЦ, Спасибо буржуям за интернет.....Вся грязь идет из сетей.
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МИРОТВОРЕЦ

29 минут назад
что то явно происходит с этим поколением . дальше хуже если не предпримем меры
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Друг семьи

45 минут назад
Искренне соболезную
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Очень печальная новость

сегодня, 15:17
Надеялась что обойдется. Увы( Родителям соболезнования.
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