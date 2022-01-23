сегодня, 18:00
В Липецкой области небольшой снег пройдет лишь местами, днем до -8
В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется в зоне повышенного атмосферного давления, ожидается небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 января – 8 градусов мороза, что на 2 градуса выше климатической нормы, 25 и 26 января – 11-12 градусов мороза, что около нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью составит от -9 до -11 градусов, днем будет от -5 до -7 градусов.
День 24 января стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году – 33 градуса мороза.
Лыжник
Николай Прокладкин