На шести улицах Липецка отключат холодную воду

РВК-Липецк временно ограничит подачу воды для проведения ремонтных работ.

24 января с 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 30/4, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/5, 38, 38а, 40 по улице Циолковского, № 42 по улице Терешковой. Воду подвезут к дому № 40 по улице Циолковского.



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора улицы Ботанической – воду подвезут по заявкам жителей.



С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды на улицах Шевченко, Шишкина, Вавилова – подвоз воды организуют по заявкам потребителей.