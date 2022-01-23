Общество

44 минуты назад

На шести улицах Липецка отключат холодную воду

1 538
#отключения #ЖКХ
На шести улицах Липецка отключат холодную воду

РВК-Липецк временно ограничит подачу воды для проведения ремонтных работ.

24 января с 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 30/4, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/5, 38, 38а, 40 по улице Циолковского, № 42 по улице Терешковой. Воду подвезут к дому № 40 по улице Циолковского.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора улицы Ботанической – воду подвезут по заявкам жителей.

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды на улицах Шевченко, Шишкина, Вавилова – подвоз воды организуют по заявкам потребителей.
1 538
#отключения #ЖКХ

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