Происшествия
23 минуты назад
Полицейские проверят соцсети пропавшего в Липецке подростка
К розыску ушедшего из дома парня привлечены волонтеры.
Вчера в Липецке из дома на проезде Базовом ушел и не вернулся 16-летний Артем Бугаков. Пока пропавший подросток не найден. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, ранее Артем из дома не убегал.
- Сотрудниками полиции организован комплекс поисковых мероприятий, устанавливаются личные контакты подростка, в том числе в интернете и социальных сетях, а также причины и обстоятельства ухода. К поиску подростка привлечены силы и средства полиции, волонтёры. Всю имеющуюся информации о молодом человеке, месте его нахождения и иные сведения просим сообщать по телефонам 102 и 112, а также дежурной части УМВД России по Липецкой области - 36-91-60, - сообщили в полиции.
К розыску прокапавшего подростка могут присоединиться неравнодушные липчане. Сбор на поиск состоится в 14:00 у ТЦ "Квартал" (Грязинская остановка). Телефон для справок 8-908-604-78-64.
- Сотрудниками полиции организован комплекс поисковых мероприятий, устанавливаются личные контакты подростка, в том числе в интернете и социальных сетях, а также причины и обстоятельства ухода. К поиску подростка привлечены силы и средства полиции, волонтёры. Всю имеющуюся информации о молодом человеке, месте его нахождения и иные сведения просим сообщать по телефонам 102 и 112, а также дежурной части УМВД России по Липецкой области - 36-91-60, - сообщили в полиции.
К розыску прокапавшего подростка могут присоединиться неравнодушные липчане. Сбор на поиск состоится в 14:00 у ТЦ "Квартал" (Грязинская остановка). Телефон для справок 8-908-604-78-64.