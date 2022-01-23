Происшествия

23 минуты назад

Полицейские проверят соцсети пропавшего в Липецке подростка

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#пропавший без вести
Полицейские проверят соцсети пропавшего в Липецке подростка

К розыску ушедшего из дома парня привлечены волонтеры.

Вчера в Липецке из дома на проезде Базовом ушел и не вернулся 16-летний Артем Бугаков. Пока пропавший подросток не найден. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, ранее Артем из дома не убегал.

- Сотрудниками полиции организован комплекс поисковых мероприятий, устанавливаются личные контакты подростка, в том числе в интернете и социальных сетях, а также причины и обстоятельства ухода. К поиску подростка привлечены силы и средства полиции, волонтёры. Всю имеющуюся информации о молодом человеке, месте его нахождения и иные сведения просим сообщать по телефонам 102 и 112, а также дежурной части УМВД России по Липецкой области - 36-91-60, - сообщили в полиции.

К розыску прокапавшего подростка могут присоединиться неравнодушные липчане. Сбор на поиск состоится в 14:00 у ТЦ "Квартал" (Грязинская остановка). Телефон для справок 8-908-604-78-64.
327
#пропавший без вести

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