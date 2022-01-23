Липчане завалили соцсети вопросами о пособиях

Это вопрос стал основным среди остальных претензий.

В Центре управления регионом составили топ проблем, волновавших липчан в течение прошедшей недели. За неделю ЦУР Липецкой области обработал 831 комментарий липчан в соцсетях.В соцсетях по традиции самой популярной была тема социальной поддержки. На втором месте по количеству комментариев оказалась тема дорог. А на третьем — благоустройство. Жители Липецкой области спрашивали о сроках и порядке ежемесячных выплат. Из-за обильных осадков было много просьб расчистить дороги и дворы от снега. Приятно отметить, что жители региона стали гораздо реже жаловаться на отопление.Самыми активными в соцсетях были жители Липецка и Ельца.