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сегодня, 10:35

Евгения Уваркина поблагодарила дворников и предложила расчистить дворы до 27 января

22 980
#снегопад
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Евгения Уваркина поблагодарила дворников и предложила расчистить дворы до 27 января

В Липецке будут проходить регулярные снежные рейды.

Липецкие коммунальщики вывели более 100 машин на очистку города от снега. Они вывезли более шести тысяч кубометров снега. Мэр Евгения Уваркина поставила им задачу за выходные максимально расчистить внутриквартальные проезды, особенно там, где находятся школы и детские сады, чтобы к понедельнику последствия снегопада были устранены.

- Дворники работали практически в каждом дворе. Но видно, регулярно убирают только участки у подъездов. Пешеходные дорожки – хуже, проезды – практически не чистят. Есть дворы, в которые тракторы ни разу не заезжали. Пообщалась с дворниками – им огромное спасибо за тяжёлый труд, - поблагодарила их Евгения Уваркина через Instagram. - Но, я понимаю, что если почистить нужно семь дворов, выполнить работы качественно практически невозможно. Также ни в одном из дворов не увидела графика работы техники. Ещё одна проблема – сосульки.

Мэр Липецка признала, что проблемных участков еще много. Она отметила, что работа коммунальщиков будет регулярно инспектироваться, в том числе – с привлечением жилищной инспекции. Руководителям «управляшек» предложено очистить дворы до четверга. Евгения Уваркина уверена, что времени – достаточно, чтобы УК могли нанять технику, привлечь дворников и убрать снег. С пятницы Госжилинспекция начнет проверки выполнения этой задачи.
22 980
#снегопад
3

Комментарии (22)

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Эдуард

5 минут назад
Уваркина лучше дворникам добавить надо,но не как не медикам!
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Дворники

9 минут назад
Благодарим Мэра Липецка за хорошие зарплаты у нас, 40-50 тысяч нас вполне устраивает.
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2

15 минут назад
В центре тоже дворы не чистят
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Липчанин

15 минут назад
У нас обьявление повесили, чтобы убрали транспорт. Транспорт убрали, но трактор проехал по соседней улице и на этом все. Отличная уборка снега.
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Совесть лучший контролер

18 минут назад
Мимо проходил, она сама себя оценивает.
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Спасибо огромное

20 минут назад
Снег во дворах не убирают с нового года. Пора выходить из Инстаграма.
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Мимо проходил

23 минуты назад
А работу Уваркиной, кто нибудь инспектирует?
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Ага

27 минут назад
Арена было 88,сегодня 100,значит завтра будет 112...поверьте на слово...
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Военпенс

28 минут назад
Только ул.Юных Натуралистов и въезд во двор со стороны станции юных натуралистов вообще не чистили, видимо далеко от центра, не хватило топлива доехать)))
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26,27, 29 мкр.

32 минуты назад
Выделите хотя бы одну из 100 на эти районы пожалуйста! Где они все?
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