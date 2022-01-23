Пьяница пытался подкупить полицейского

Мужчина предложил сотруднику полиции 500 рублей.

В мировом суде Становлянского района вынесли приговор жителю Липецкой области, которого обвинили в покушении на дачу мелкой взятки. Мужчина решился на преступление прямо в отделении полиции.



Покушение на подкуп было совершено днем 1 ноября 2021 года в кабинете здания отдела МВД России по Становлянскому району. Туда в этот день доставили задержанного мужчину. Патруль заметил его на улице в изрядном подпитии. В отделении полиции на задержанного должны были оформить протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Мужчине грозила административная ответственность за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Штраф за это нарушение варьируется от 500 до 1 500 рублей. Задержанный задумал решить дело на месте: он предложил сержанту ППС взятку в 500 рублей. Тот от мзды отказался и сообщил о попытке подкупа руководству. Так на пьяницу завели уголовное дело.



Суд оштрафовал выпивоху на 7 000 рублей. Кстати, сама взятка — купюра в 500 рублей — также будет обращена в доход государства.