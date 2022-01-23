Общество

29 минут назад

Пьяница пытался подкупить полицейского

4 374
#взятка
Пьяница пытался подкупить полицейского

Мужчина предложил сотруднику полиции 500 рублей.

В мировом суде Становлянского района вынесли приговор жителю Липецкой области, которого обвинили в покушении на дачу мелкой взятки. Мужчина решился на преступление прямо в отделении полиции.

Покушение на подкуп было совершено днем 1 ноября 2021 года в кабинете здания отдела МВД России по Становлянскому району. Туда в этот день доставили задержанного мужчину. Патруль заметил его на улице в изрядном подпитии. В отделении полиции на задержанного должны были оформить протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Мужчине грозила административная ответственность за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Штраф за это нарушение варьируется от 500 до 1 500 рублей. Задержанный задумал решить дело на месте: он предложил сержанту ППС взятку в 500 рублей. Тот от мзды отказался и сообщил о попытке подкупа руководству. Так на пьяницу завели уголовное дело.

Суд оштрафовал выпивоху на 7 000 рублей. Кстати, сама взятка — купюра в 500 рублей — также будет обращена в доход государства.
4 374
#взятка

Комментарии (4)

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н-дя

11 минут назад
Пьяница просто унизил ППСника!
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от туда

11 минут назад
Вот это новость всем интересная
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777

12 минут назад
очень мало предложил
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Бухой

14 минут назад
Без штанов оставляет наше государство.
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