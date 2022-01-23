Общество
сегодня, 13:36
Бензин в Липецке подорожал примерно на 8,2%
Стоимость сжиженного газа подскочила почти на 20%.
В управлении Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области проанализировали изменение цен на топливо в регионе за прошедший 2021 год. За последние 12 месяцев ни одно из видов топлива в регионе не стало дешевле.
В конце 2020 года литр АИ-92 стоил на липецких заправках от 43,7 рублей до 45,25 рублей. В конце декабря 2021 года литр АИ-92 на липецких заправках продавали уже от 47,1 до 48,92 рублей. Рост за год составил примерно 8,15%.
Примерно такая же картина с АИ-95. На конец 2020 года цена за литр варьировалась от 47,4 до 48,85 рублей, на конец 2021 — от 51 до 52,78 рублей. Средний рост составил 8%. Зимнее и летнее дизельное топливо в течение 2021 года прибавило в цене примерно 8,45%.
Существеннее всего подорожала заправка транспорта сжиженным газом. Если в декабре 2020 года литр обходился от 25,9 до 26,1 рубля, то через год — от 26,57 до 32,4 рублей. Средний рост — порядка 20%.
Напомним, ранее GOROD48 сообщал о том, цена на авиационное топливо в Липецке выросла за год на 66%.
В конце 2020 года литр АИ-92 стоил на липецких заправках от 43,7 рублей до 45,25 рублей. В конце декабря 2021 года литр АИ-92 на липецких заправках продавали уже от 47,1 до 48,92 рублей. Рост за год составил примерно 8,15%.
Примерно такая же картина с АИ-95. На конец 2020 года цена за литр варьировалась от 47,4 до 48,85 рублей, на конец 2021 — от 51 до 52,78 рублей. Средний рост составил 8%. Зимнее и летнее дизельное топливо в течение 2021 года прибавило в цене примерно 8,45%.
Существеннее всего подорожала заправка транспорта сжиженным газом. Если в декабре 2020 года литр обходился от 25,9 до 26,1 рубля, то через год — от 26,57 до 32,4 рублей. Средний рост — порядка 20%.
Напомним, ранее GOROD48 сообщал о том, цена на авиационное топливо в Липецке выросла за год на 66%.
Комментарии (20)
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Сергей 13
Липчанин
60+
Устудент
апач
Шариков
А почему
Так ведь все
липецк1
н-дя