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Бензин в Липецке подорожал примерно на 8,2%

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#топливо #бензин
Бензин в Липецке подорожал примерно на 8,2%

Стоимость сжиженного газа подскочила почти на 20%.

В управлении Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области проанализировали изменение цен на топливо в регионе за прошедший 2021 год. За последние 12 месяцев ни одно из видов топлива в регионе не стало дешевле.

В конце 2020 года литр АИ-92 стоил на липецких заправках от 43,7 рублей до 45,25 рублей. В конце декабря 2021 года литр АИ-92 на липецких заправках продавали уже от 47,1 до 48,92 рублей. Рост за год составил примерно 8,15%.

Примерно такая же картина с АИ-95. На конец 2020 года цена за литр варьировалась от 47,4 до 48,85 рублей, на конец 2021 — от 51 до 52,78 рублей. Средний рост составил 8%. Зимнее и летнее дизельное топливо в течение 2021 года прибавило в цене примерно 8,45%.

Существеннее всего подорожала заправка транспорта сжиженным газом. Если в декабре 2020 года литр обходился от 25,9 до 26,1 рубля, то через год — от 26,57 до 32,4 рублей. Средний рост — порядка 20%.

Напомним, ранее GOROD48 сообщал о том, цена на авиационное топливо в Липецке выросла за год на 66%.
20 966
#топливо #бензин

Комментарии (20)

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Сергей 13

3 минуты назад
н-дя, -а когда нефть дешевела, почему бензин дорожал?))
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Липчанин

3 минуты назад
Слава Богу, что мы живём в России, а не в Америке.
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60+

5 минут назад
Если нефть и заводы принадлежали государству ( народу) такого ограбления не было . Мафия правит бал .
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Устудент

7 минут назад
Где вы нашли сжиженный газ по 26,57? Он везде 29,90 стоит сейчас
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апач

9 минут назад
ФАС только может анализировать, а мы платим из своего кошелька и за подорожание и за анализ этого подорожания...
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Шариков

10 минут назад
Все отнять и поделить!!!
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А почему

19 минут назад
Эсэмэсками собираем деньги на лечение детей???!!!, А как же медицинское Обеспечение!!!!!, по конституции!!!!!!
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Так ведь все

23 минуты назад
н-дя, Принадлежит гражданам России !все наше, народное!, по конституции!!!!
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липецк1

25 минут назад
ДААА...ТОПЛИВО НА 8-10 ПРОЦ ..ОТСЮДА ПРОДУКТЫ НА 10 -20 ....А ИНФЛЯЦИЯ ВСЕГО НА 8 ПРОЦ ...И ПЕНСИЮ НА 8 ПРОЦ .....В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ С АРИФМЕТИКОЙ СЧИТАТЬ НЕ УМЕЮТ ....СЧИТАЮ У НИХ НАДО ЭКЗАМЕН ПРОВЕСТИ ПО АРИФМЕТИКИ...
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н-дя

31 минуту назад
Так нефть подорожала,88 рублей за баррель.Основной поток идет на экспорт,на внутреннем рынке образуется дефицит,отсюда и удорожание.
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